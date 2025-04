Juve, Giuntoli: «Vogliamo continuare con Tudor. Decideremo dopo il Mondiale per Club»

La Juventus scende in campo questa sera a Parma, con i bianconeri chiamati a una vittoria per rispondere ai successi di Atalanta e, soprattutto, Bologna con i rossoblù che ora si trovano al quarto posto.

Prima della sfida del Tardini è intervenuto ai microfoni di DAZN, il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli: «Gli ultimi risultati potrebbero aver fatto alzare la quota Champions, ma dobbiamo pensare a noi e a vincere questa partita difficile per raggiungere il nostro obiettivo. Sulla gestione di questi giorni? Siamo stati molto attenti, dando intensità ma senza esagerare i volumi. Sicuramente ci ha creato qualche disagio, come agli altri, ma dobbiamo pensare solo a fare una grande partita per portare via i tre punti».

Giuntoli ha parlato poi della situazione legata al contratto di Igor Tudor e del Mondiale per Club: «Siamo stati chiari dall’inizio sia con i tifosi che con il nostro allenatore, la volontà e la speranza è quella di stare insieme ma è una decisione che prenderemo alla fine del Mondiale per Club. Qualche calciatore in prestito da tenere per il torneo negli USA? Sì, stiamo parlando con i club di appartenenza e contiamo molto sulla volontà dei calciatori, sono decisioni che verranno prese alla fine del campionato. Stiamo parlando, speriamo di trovare la soluzione giusta».