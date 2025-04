Supercoppa, Milan qualificato: risalgono le quotazioni per il torneo in Arabia

Il Milan ha ottenuto una vittoria fondamentale nella semifinale di ritorno della Coppa Italia contro l’Inter. La conquista della finale è un modo per provare a chiudere positivamente una stagione fallimentare, che vedrà i rossoneri chiudere il campionato lontani dai primi quattro posti. Un successo nella coppa nazionale potrebbe quantomeno regalare un trofeo, e la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League.

Il passaggio del turno del Milan non è importante solo per i rossoneri, ma anche per la Serie A, con vista sulla prossima Supercoppa Italiana 2026. Il contratto in vigore fra la Lega e la Federcalcio dell’Arabia Saudita ha ancora una validità di quattro anni. Il paese del Golfo ha a disposizione l’organizzazione di due delle prossime quattro edizioni del torneo, ma bisogna ancora capire quando vorrà essere protagonista.

Dove si gioca la Supercoppa italiana – La posizione dei sauditi

Il format della Final Four è stato ufficialmente confermato, ma bisogna ancora capire chi prenderà parte al torneo per stabilirne poi la sede. Proprio negli scorsi mesi, dall’Arabia Saudita era filtrata la possibilità di accogliere nuovamente la Supercoppa italiana solo qualora ci fossero state presenti contemporaneamente le big Inter, Juventus e Milan che sono da sempre le squadre più seguite del calcio italiano. Cosa avvenuta sì quest’anno, ma che non si ripeterà nel 2026 (i bianconeri sono fuori dalla Coppa Italia e lontani dal secondo posto in campionato).

Tuttavia, considerando la partecipazione certa di Milan e Inter (i nerazzurri entreranno come primi o secondi classificati in Serie A), ecco che riprende quota la possibilità di disputare la prossima edizione del torneo ancora una volta in Arabia Saudita. Se poi la Federcalcio saudita non dovesse far scattare la clausola del contratto per organizzare l’evento, la Lega dovrà decidere per una sede diversa, in Italia (si era parlato molto di Reggio Emilia), o anche all’estero.

Dove si gioca la Supercoppa italiana – Stasera la seconda qualificata

Fatto sta che l’Arabia Saudita, da contratto, dovrà organizzare due edizioni della Supercoppa nei prossimi quattro anni. Per avere una comunicazione ufficiale sulla disponibilità o meno dei sauditi di ospitare la prossima edizione del torneo si dovrà attendere verosimilmente fine campionato, quando si saranno definite ufficialmente le quattro partecipanti: la seconda sarà nota questa sera, una tra Bologna ed Empoli.