Exor, cresce lo stipendio di John Elkann: quanto ha incassato nel 2024

Stipendio in crescita nel 2024 per John Elkann, amministratore delegato di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla tra le altre Juventus, Ferrari e Stellantis.

Ieri infatti Exor ha svelato i conti al 31 dicembre 2024, in cui emerge in particolare un NAV in crescita a 38 miliardi (+9%) e un utile a 14 miliardi legato tuttavia a una componente straordinaria di rendicontazione. Inoltre, la holding degli Agnelli-Elkann ha anche svelato i compensi per i top manager, a partire appunto dall’amministratore della società nonché principale azionista attraverso la Giovanni Agnelli Bv e la Dicembre.

Stipendio John Elkann, le cifre per il 2024

Nel dettaglio, Elkann ha percepito direttamente da Exor una cifra pari a 11,3 milioni di euro, con una crescita del 34% rispetto agli 8,4 milioni del 2023. Per quanto riguarda la cifra incassata direttamente da Exor, i compensi sono così suddivisi:

500mila euro come salario base;

2.880 euro come fringe benefits;

500mila euro come bonus sul singolo esercizio;

10,3 milioni come bonus su diversi esercizi;

TOTALE: 11,3 milioni

A questa cifra, si aggiungono ulteriori 2,6 milioni di euro incassati come compenso da Ferrari e i quasi 2,8 milioni da Stellantis, entrambe società di cui Elkann è presidente e che hanno Exor come principale azionista. Considerando solo queste tre società, John Elkann ha quindi ricevuto circa 16,7 milioni di euro come compensi nel corso del 2024.

Stipendio John Elkann e non solo: gli altri manager di Exor

Tra gli altri top manager di Exor, il presidente Nitin Nohria ha ricevuto compensi per 265mila euro (in calo rispetto ai 3,6 milioni del 2023, in cui era presente tuttavia un bonus una tantum), mentre tra i componenti del CdA i componenti della famiglia Agnelli-Elkann (come Ginevra Elkann, Alessandro Nasi e Tiberto Brandolini D’Adda) hanno rinunciato al compenso annuale pari a 50mila euro.