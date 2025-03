Erg, dividendi per 150 milioni per il 2024: quanto incassano i Garrone

Il gruppo ERG ha chiuso il 2024 con un utile netto consolidato pari a 175 milioni, con ricavi adjusted pari a 738 milioni. Per il gruppo industriale fondato a Genova dalla famiglia Garrone di cui la San Quirico (holding appunto dei Garrone) è azionista di maggioranza e guidato oggi da Edoardo, ex presidente della Sampdoria, nel corso del 2024 il margine operativo lordo adjusted si attesta a 535 milioni, sostanzialmente in linea ai 534 milioni registrati nel 2023.

Gli investimenti sono stati pari a 553 milioni, in aumento rispetto ai 489 milioni dell’anno precedente. Il gruppo inoltre prevede per il 2025 un margine operativo lordo (Ebitda) compreso tra i 540 e i 600 milioni di euro, gli investimenti tra 190 e 240 milioni di euro e l’indebitamento netto tra 1.850 e 1.950 milioni di euro.

Dividendi ERG, quanto incassa Garrone

In base ai risultati conseguiti, il CdA ha deciso di proporre alla prossima assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 1 euro ad azione. Quanto incasseranno i Garrone? Entrando nel dettaglio dell’azionariato, oggi Erg è controllata al 62,5% da SQ Renewables S.p.A., la società in cui sono presenti sia San Quirico (la holding dei Garrone e dei Mondini) che il fondo IFM Investors, rispettivamente con il 51% e il 49%.

ERG distribuirà quinti complessivamente circa 150 milioni di euro di dividendi, di cui 94 milioni finiranno alla SQ Renewables. Così, se la controllante decidesse di distribuire tutti i dividendi arrivati da ERG, la San Quirico incasserebbe 47,94 milioni, mentre IFM Investors 46,06 milioni.

Lo stipendio di Garrone nel 2024

Da un punto di vista inoltre dei guadagni, ma in termini di stipendi annui, ERG ha reso nota oggi la relazione sulla remunerazione, da cui emergono le seguenti cifre per i top manager della società: