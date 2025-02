Ferrari, lo stipendio dei manager: quanto hanno guadagnato Elkann e Vigna nel 2024

La Ferrari, che sta lavorando per farsi trovare pronta ai nastri di partenza della nuova stagione di Formula 1 (che vedrà anche l’ingresso ufficiale di Lewis Hamilton), ha reso noti gli stipendi dei propri manager, fra cui c’è anche John Elkann, che ricopre la carica di presidente e di direttore esecutivo.

Insieme all’amministratore delegato di Exor, la holding che controlla non solo la Ferrari ma tutte le società in cui è impegnata la famiglia Agnelli-Elkann, ci sono il CEO del Cavallino Benedetto Vigna, che insieme a Elkann ricopre la carica di direttore esecutivo, e di tutti i dirigenti non esecutivi: da Piero Ferrari a Mike Volpi, passando da Sergio Duca, Delphine Arnault (figlia del miliardario Bernard), Francesca Bellettini, Eddy Cue, John Galantic, Maria Patrizia Grieco e Adam Keswick.

Ferrari stipendi 2024 – Tutte le cifre per gli 11 membri del board

Un totale di undici componenti del board, due direttori esecutivi e nove membri non esecutivi, che nel 2024 hanno guadagnato, in totale, quasi 10 milioni di euro, per la precisione 11.330.752 euro. Nel dettaglio, ecco i compensi personali per ognuna delle personalità coinvolte nella gestione della Ferrari:

Benedetto Vigna (Ceo e direttore esecutivo) – 7.983.034 euro

(Ceo e direttore esecutivo) – 7.983.034 euro John Elkann (presidente e direttore esecutivo) – 2.607.804 euro

(presidente e direttore esecutivo) – 2.607.804 euro Sergio Duca (direttore senior non esecutivo) – 111.445 euro

(direttore senior non esecutivo) – 111.445 euro Piero Ferrari (vice presidente e direttore non esecutivo) – 94.462 euro

(vice presidente e direttore non esecutivo) – 94.462 euro John Galantic (direttore non esecutivo) – 83.584 euro

(direttore non esecutivo) – 83.584 euro Francesca Bellettini (direttore non esecutivo) – 78.940 euro

(direttore non esecutivo) – 78.940 euro Eddy Cue (direttore non esecutivo) – 78.940 euro

(direttore non esecutivo) – 78.940 euro Maria Patrizia Grieco (direttore non esecutivo) – 78.940 euro

(direttore non esecutivo) – 78.940 euro Delphine Arnault (direttore non esecutivo) – 74.297 euro

(direttore non esecutivo) – 74.297 euro Adam Keswick (direttore non esecutivo) – 69.653 euro

(direttore non esecutivo) – 69.653 euro Mike Volpi (direttore non esecutivo) – 69.653 euro

Da queste cifre si può evincere come i due direttori esecutivi pesino sul bilancio Ferrari per un totale superiore ai 10,5 milioni di euro, mentre i vari direttori non esecutivi, per un totale di quasi 740mila euro. In particolare John Elkann, Benedetto Vigna e Piero Ferrari percepiscono dei fringe benefit, che nel dettaglio sono legati all’utilizzo personale di aeromobili, auto aziendali e autisti, sicurezza personale/domestica, assicurazione medica, assicurazione contro gli infortuni, preparazione fiscale e consulenza finanziaria, per un totale quantificato in denaro di 72.232 euro.

Infine, Elkann e Vigna hanno registrato nel 2024, rispettivamente, 1.032.500 euro e 3.097.500 euro di remunerazione variabile. i due hanno percepito anche degli incentivi a lungo termine, quantificati in 1.041.210 euro (Elkann) e 3.123.629 (Vigna). Quest’ultimo ha percepito anche dei benefici pensionistici da 230.000 euro.