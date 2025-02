Dopo aver presentato nei giorni scorsi i risultati economici relativi al 2024 con un utile netto in calo a 5,5 miliardi di euro (in netta diminuzione rispetto ai 18,8 miliardi dell’esercizio precedente), Stellantis ha reso note le anche remunerazioni dei dirigenti all’interno del gruppo nato dalla fusione tra FCA e i francesi di Psa nel gennaio del 2021.

Stellantis stipendi manager – Le cifre di Elkann e Tavares

Complessivamente, ai membri del CdA di Stellantis sono andati oltre 27,3 milioni di euro (in calo rispetto ai 43 milioni dell’esercizio precedente). Nel dettaglio, chi ha incassato di più è l’amministratore delegato della società: Carlos Tavares. L’ex CEO del gruppo può contare su una remunerazione complessiva a poco più di 23 milioni di euro (36,4 milioni complessivi nel 2023), di cui:

2 milioni come stipendio base (2 milioni nel 2023);

71mila euro come fringe benefits (634mila nel 2023);

20,5 milioni come incentivo a lungo termine (26,1 milioni nel 2023);

500mila euro per il piano pensionistico (1,9 milioni nel 2023)

Per Tavares, che da tempo si è ormai dimesso dalla carica di amministratore delegato, è prevista anche una buonuscita da 12,1 milioni di euro che sarà pagata nel 2025. A livello di remunerazione complessiva segue John Elkann, presidente di Stellantis e numero uno di Exor (la holding della famiglia Agnelli-Elkann azionista di maggioranza non solo di Stellantis ma anche, tra gli altri, della Juventus e di Ferrari). Elkann nel 2024 ha ricevuto compensi complessivi per quasi 2,8 milioni di euro (in calo rispetto ai 4,8 milioni del 2023). Il suo stipendio è così suddiviso:

922mila euro come stipendio base (924mila euro nel 2023);

721mila euro di fringe benefits (684mila euro nel 2023);

1,15 milioni come incentivo a lungo termine (3,2 milioni di euro nel 2023).

Lo stipendio di John Elkann prevede una quota fissa pari al 59% e una variabile pari al 41% (contro 33% e 67% nel 2023). Il totale ammonta a quasi 2,8 milioni di euro. Negli ultimi cinque anni alla guida di FCA prima e di Stellantis successivamente, Elkann ha ricevuto compensi per oltre 35,3 milioni di euro.

Stellantis stipendi manager – Andrea Agnelli fuori dal CdA

Tra gli altri alti dirigenti non figura più Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, che si è dimesso nel 2023 dal CdA di Stellantis dopo le indagini che hanno coinvolto il club bianconero. Nel 2023 Andrea Agnelli aveva ricevuto 62mila euro complessivi. Dal 2016, all’ormai ex numero uno della Juventus, tra FCA e Stellantis sono andati compensi complessivi che toccano quasi gli 1,3 milioni di euro. Le dimissioni di Agnelli dal CdA di Stellantis hanno avuto effetto alla chiusura dell’Assemblea Generale Annuale degli azionisti della società del 13 aprile del 2023.

Questi, infine, gli stipendi degli altri membri del CdA di Stellantis nel 2024: