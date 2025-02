Sanremo 2025, la scaletta ufficiale della finale con orari

Ha preso il via martedì 11 febbraio il Festival della canzone italiana, giunto alla sua 75esima edizione, che dopo l’era Amadeus è guidato da Carlo Conti, che torna così protagonista della kermesse dopo qualche anno. La rassegna canora si svolge al Teatro Ariston, e ospita in totale 29 artisti, oltre a quattro Nuove Proposte che hanno gareggiato per una competizione a parte.

Il conduttore, che è anche direttore artistico della manifestazione, è quindi Carlo Conti, in quella che è la prima kermesse sanremese delle due previste dall’accordo con la Rai. Il Festival è tornato a coinvolgere anche gli appassionati più giovani negli ultimi anni, grazie a delle scelte precise in ambito musicale. A questo successo ha contribuito anche la nascita del Fantasanremo, un modo per intrattenersi durante le serate.

Scaletta finale Sanremo 2025 con orari – L’ordine di apparizione dei 29 big

Ecco i big che canteranno questa sera, in ordine alfabetico, nell’attesa che la conferenza stampa sveli l’ordine di uscita corretto:

1 Achille Lauro – Incoscienti giovani

2 Serena Brancale – Anema e core

3 Bresh – La tana del granchio

4 Brunori Sas – L’albero delle noci

5 Clara – Febbre

6 Coma_Cose – Cuoricini

7 Lucio Corsi – Volevo essere un duro

8 Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

9 Elodie – Dimenticarsi alle 7

10 Fedez – Battito

11 Francesco Gabbani- Viva la vita

12 Gaia – Chiamo io chiami tu

13 Giorgia – La cura per me

14 Irama – Lentamente

15 Marcella Bella – Pelle diamante

16 Francesca Michielin – Fango in paradiso

17 Modà – Non ti dimentico

18 Noemi – Se t’innamori muori

19 Olly – Balorda nostalgia

20 Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

21 Rkomi – Il ritmo delle cose

22 Rocco Hunt – Mille vote ancora

23 Rose Villain – Fuorilegge

24 Sarah Toscano – Amarcord

25 Shablo feat Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

26 Joan Thiele – Eco

27 The Kolors – Tu con chi fai l’amore

28 Tony Effe – Damme ‘na mano

29 Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Scaletta finale Sanremo 2025 con orari – Gli ospiti scelti da Carlo Conti

Gabry Ponte sarà l’ospite di apertura della quinta serata di Sanremo 2025: sabato 15 febbraio il dj e producer italiano presenterà sul palco dell’Ariston “Tutta l’Italia (Sanremo 2025)”, il suo ultimo singolo uscito per Warner Music Italy scelto come jingle ufficiale del Festival.

Gli altri ospiti della finale di Sanremo 2025 saranno il calciatore Edoardo Bove, l’attrice Vanessa Scalera (che presenterà la quarta stagione della fiction “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”, al via su Rai 1 ) e – in collegamento dalla Costa Toscana – i Planet Funk.

Salirà sul palco dell’Ariston anche il cantautore Antonello Venditti, per ricevere il Premio alla Carriera. Sul palco del Suzuki Stage allestito in Piazza Colombo si esibirà Tedua.

Scaletta finale Sanremo 2025 con orari – Il dettaglio di cantanti e ospiti

Di seguito, il dettaglio della scaletta con cantanti e ospiti previsti per la finalissima del Festival di Sanremo 2025:

