FantaSanremo: cos'è e come funziona il gioco del Festival

Il FantaSanremo è il gioco perfetto per gli appassionati del Festival di Sanremo, un evento che ogni anno coinvolge milioni di spettatori in TV e sui social. Non serve essere esperti di Fantacalcio per partecipare: basta una buona dose di entusiasmo e voglia di divertirsi con amici e colleghi.

L’edizione 2025 del Festival si svolgerà dall’11 al 15 febbraio – con la conduzione di Carlo Conti -, e con essa torna anche il FantaSanremo, arricchito da alcune novità interessanti.