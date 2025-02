Mondiale per Club: la Premier rifiuta di rinviare l'inizio della stagione 25/26

La prossima estate, dal 15 giugno al 13 luglio, negli Stati Uniti si terrà la prima edizione del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre voluta dalla FIFA di Gianni Infantino. Dalla sua ufficialità, le leghe nazionali stanno pensando a come adattare l’inizio dei campionati 2025/26. Proprio sotto questo aspetto, come riporta il quotidiano britannico The Telegraph, nonostante le richieste del Manchester City, la Premier League ha ribadito che non rinvierà la prima giornata del torneo in programma il 16 agosto 2025.

«Perché modificare la nostra competizione quando la FIFA ha imposto una competizione con cui non siamo d’accordo? – ha ribadito Tony Scholes, Chief Football Officer per la Premier League –. Il calendario è allungato al massimo. Si è andati troppo oltre, stiamo facendo tutto il possibile per rendere il programma il più ragionevole possibile, in una situazione che non è colpa nostra e che è incredibilmente difficile da gestire per noi ».

In corso di valutazione, in seno alla Premier League, c’è invece la possibilità di abolire il formato di andata e ritorno per le semifinali di Coppa di Lega, che si giocheranno proprio fra questa sera e domani e vedono coinvolte big come Liverpool, Tottenham, Newcastle e Arsenal. Di queste quattro, però nessuna andrà negli USA, visto che le qualificate fra le inglesi sono Chelsea e Manchester City.