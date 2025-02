Chelsea, il patron Boehly ha un sito di rivendita di biglietti sulla lista nera della Premier

Il co-proprietario del Chelsea, Todd Boehly è formalmente proprietario e direttore di un sito web di rivendita di biglietti per le partite della Premier League e non solo per assistere alla squadra di Enzo Maresca.

Come riporta il quotidiano britannico The Times, Boehly è co-proprietario del sito Vivid Seats, sito americano che permette agli utenti al di fuori del Regno Unito di comprare e vendere biglietti, in molti casi con enormi rincari, per concerti ed eventi sportivi, come il Super Bowl.

Nel dettaglio, il sito Vivid Seats applica una commissione del 10% e una tariffa di servizio aggiuntiva, ma questa piattaforma è vietata nel Regno Unito, visto che siti del genere non sono riconosciuti ufficialmente come rivenditori di biglietti, quindi è fatto divieto assoluto ai cittadini britannici di usarli. La stessa Premier League include Vivid Seats fra i siti web di biglietteria non autorizzati.

Ma nulla vieta a Vivid Seats di operare, visto che il suo dominio è come detto negli Stati Uniti. Infatti, sulla piattaforma sono disponibili tagliandi per una lunga serie di partite della Premier. Per esempio, per acquistare un biglietto per la prossima partita casalinga di campionato del Liverpool, si va da un prezzo di 350 euro a oltre i 2.500. Invece, per il mercato britannico le cifre lievitano passando da un minimo di 1.700 sterline (pari a 2.045 euro) a un massimo di 20.000 (24.000 euro).

Lo stesso Chelsea, durante la scorsa stagione, aveva pubblicato una nota contro i propri tifosi che vendevano i biglietti delle partite casalinghe per trarne profitto: «I sostenitori trovati a vendere il proprio biglietto per più del valore nominale saranno soggetti a un’indagine del club e a sanzioni, inclusa la revoca degli abbonamenti stagionali, delle iscrizioni e dell’accesso al programma di biglietti per le trasferte.

Ciò purtroppo avviene più spesso di quanto si possa pensare, e il club è stato costretto a bandire molti membri e abbonati stagionali. In alcuni casi, la questione sarà segnalata alla polizia per un’azione penale. L’unico luogo dove acquistare biglietti di ingresso generale è tramite i canali ufficiali del Chelsea FC, incluso il sito web del club e il servizio di scambio biglietti. I titolari di biglietti possono trasferire un biglietto solo a un amico o a un familiare per non più del valore nominale».

Dal canto proprio, Vivid Seats ha sempre dichiarato: «Essendo un’azienda globale, rispettiamo sempre e siamo consapevoli delle normative e procedure locali vigenti in ogni mercato per garantire la nostra conformità. Pertanto, la nostra politica limita la vendita di biglietti della Premier League inglese da parte di venditori del Regno Unito. Possiamo confermare che non abbiamo venditori britannici che elencano biglietti della Premier League sul nostro marketplace. Inoltre, Vivid Seats non ha mai promosso o pubblicizzato direttamente biglietti della Premier League ai clienti del Regno Unito. Per quanto riguarda i prezzi, Vivid Seats non stabilisce il prezzo base dei biglietti venduti sul suo marketplace né riceve alcun ricavo da tale prezzo base; solo il venditore stabilisce e riceve il prezzo base del biglietto».