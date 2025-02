Le crypto nel calcio: l’impatto sul mercato e sugli stipendi degli atleti

Alcuni club, d’altro canto, hanno sperimentato l’utilizzo delle crypto direttamente per i trasferimenti e gli stipendi dei giocatori. Questa innovazione offre vantaggi come velocità, trasparenza e riduzione delle commissioni bancarie, ma presenta anche rischi legati alla volatilità e alla regolamentazione.

Negli ultimi anni, le criptovalute hanno iniziato a influenzare anche il mondo del calcio e non solo dal punto di vista delle sponsorizzazioni. In Italia un esempio attuale è quello di YouHodler che, dal 2022, è diventato Official Crypto Partner del Torino .

Crypto e calciomercato: i casi più noti

Nel corso degli anni, alcuni trasferimenti di calciatori sono stati effettuati utilizzando criptovalute, segnando un punto di svolta per il settore.

In ordine cronologico il primo da citare è Ömer Faruk Kiroğlu, trasferitosi all’Harunustaspor, squadra che militava nella seconda divisione del calcio turco. L’operazione, datata 2018, viene considerata la prima vera acquisizione del mondo del calcio conclusasi per mezzo di Bitcoin. La cifra totale? Circa 500 euro che, all’epoca, corrispondevano a circa 0,0524 BTC. Dunque, non un’ingente transazione, più una mossa di marketing che, comunque, ha aperto la strada dei Bitcoin nel calciomercato.

Dalla Turchia alla Spagna dove, nel 2021, si verifica il primo trasferimento assoluto in Bitcoin della Liga. Il giocatore in questione è David Barral, ex Levante, Sporting Gijon e Real Madrid B, che si trasferisce al DUX International, militante in terza divisione. La motivazione di questo mezzo di pagamento è, però, facilmente comprensibile. Il nuovo sponsor del club è “Criptan”, azienda specializzata nell’acquisto e rivendita di bitcoin.

Dai Bitcoin a USDC, un stablecoin ancorato al dollaro, e valuta protagonista del trasferimento di Giuliano Galoppo dal Banfield al San Paolo. L’Exchange utilizzato per la transazione è Bitso e la cifra si avvicina a circa 8 milioni di $USDC. Motivazioni di instabilità politica – ed economica – sono decisive nella scelta di questo mezzo di pagamento: l’Argentina, infatti, vede nelle criptovalute una maggior sicurezza, attraverso lo sfruttamento della blockchain.