Ardoino e Devasini, per i volti di Tether patrimonio da oltre 12 miliardi

Nella giornata di ieri, Tether – società attiva nel settore delle criptovalute – ha annunciato di avere acquistato una quota di minoranza della Juventus. La società non ha indicato a quanto ammonti l’investimento, ma il CEO Paolo Ardoino ha confermato che la quota ha superato il 5% dei diritti di voto, motivo per cui è stata effettuata regolare comunicazione alla Consob (la disclosure ufficiale è attesa nei prossimi giorni).

Operante nel settore delle criptovalute, Tether è una società con sede a El Salvador (dove si è trasferita di recente), guidata da due imprenditori italiani. Il CEO è Paolo Ardoino e tra i fondatori e più rilevanti membri dell’azienda vi è anche Giancarlo Devasini. Tether opera principalmente nel mercato degli stablecoin. Si tratta di criptovalute che hanno il proprio valore ancorato a una valuta classica, come il dollaro. Nel 2024 la società dice di avere fatto registrare utili per 5,2 miliardi di dollari nel primo semestre.

Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino sono rispettivamente il direttore finanziario e l’amministratore delegato di Tether e possiedono il 47% e il 20% della società, attività che li ha fatti entrare nella classifica Forbes dei miliardari italiani. Ma a quanto ammonta il loro patrimonio?

Patrimonio Paolo Ardoino e Giancarlo Devasini – Le cifre del fondatore di Tether

Secondo quanto emerge dalla classifica dei miliardari di Forbes, attualmente Giancarlo Devasini, la mente di Tether, vanta un patrimonio di 9,2 miliardi di dollari (cifra che al cambio attuale è pari a poco meno di 8,8 miliardi di euro). Questa cifra lo mette alla posizione numero 306 della graduatoria a livello mondiale e al quinto posto a livello italiano, come di seguito:

Giovanni Ferrero – 41,7 miliardi di dollari Andrea Pignataro – 26,2 miliardi di dollari Giorgio Armani – 13,5 miliardi di dollari Piero Ferrari e famiglia – 10,2 miliardi di dollari Giancarlo Devasini – 9,2 miliardi di dollari

Patrimonio Paolo Ardoino e Giancarlo Devasini – I numeri del CEO

Anche il CEO Paolo Ardoino è entrato nella classifica dei miliardari grazie a Tether. L’amministratore delegato della società – intervenuto sul suo profilo X per chiarire alcuni punti dell’investimento – vanta un patrimonio stimato in 3,9 miliardi di dollari (3,7 miliardi di euro circa). A livello di classifica mondiale si posiziona all’886° posto, mentre in Italia è 24° tra i miliardari.

Complessivamente, per Devasini e Ardoino parliamo dunque di un patrimonio cumulato pari a 13,1 miliardi di dollari (circa 12,5 miliardi di euro al cambio attuale).