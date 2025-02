Roma, Ghisolfi: «A Oporto è stata una farsa. FPF? Abbiamo i nostri paletti»

Le decisioni dell’arbitro Stieler allo stadio Do Dragao in occasione del match contro il Porto non sono andate giù alla Roma. Dopo le parole di Ranieri nel post-partita e la presa di posizione dei Friedkin che invieranno una lettera formale di protesta, ieri a Sky Sport ha parlato anche il Ds Florent Ghisolfi.

«È stata una farsa. Complimenti alla squadra per la prestazione fatta in quelle condizioni. Spero in un arbitro migliore al ritorno». Ma il Ds non ha parlato solamente della gara contro il Porto. Tra i vari temi trattati anche i rinnovi di Svilar e Pisilli. I contatti con l’agente del portiere sono iniziati qualche settimana fa per allontanare le sirene inglesi.

«Sono il futuro della Roma e stiamo lavorando per il prolungamento dei contratti, lo meritano. Ma voglio dire una cosa: se un giocatore non vuole rimanere non lo pregheremo per restare». L’ultima frase l’ha ripetuta in diverse occasioni anche Ranieri.

Ghisolfi torna poi sulle operazioni di mercato estive, ma non boccia completamente il lavoro svolto: «Abbiamo preso 10 giocatori. Non tutti hanno avuto spazio, è normale. Con Zalewski, invece, abbiamo trovato un compromesso per rinnovo e prestito. A gennaio abbiamo fatto cinque acquisti. Devono dimostrare in campo il loro valore».

Infine, una battuta sul Fair Play Finanziario e sui paletti da rispettare: «Abbiamo i nostri paletti, ma non mi lamento perché abbiamo i mezzi per lavorare bene. Quando sono arrivato io tutta la parte sportiva era alla fine del contratto: staff professionistico, staff delle giovanili, staff della femminile, scouting. Non deve più succedere. I Friedkin hanno un progetto ambizioso. Abbiamo attraversato la tempesta. Ranieri sta facendo molto bene, siamo allineati su tutto».