Lo stipendio di Bove alla Fiorentina: quanto guadagna il centrocampista

Edoardo Bove sarà uno dei protagonisti del Festival di Sanremo. Il centrocampista romano, arrivato in questa stagione alla Fiorentina, salirà sul palco dell’Ariston in occasione dell’ultima serata della kermesse, in programma per sabato 15 febbraio. Sarà anche la serata della finalissima, quella che decreterà il vincitore della 75esima edizione.

«Edoardo Bove sarà ospite della serata finale del Festival di Sanremo. L’ho chiamato chiedendogli se gli facesse piacere venire a trovarci al Festival. Mi ha subito detto sì». L’annuncio è arrivato da Carlo Conti, che sarà il conduttore della rassegna per due edizioni, dopo il grande successo raccolto da Amadeus negli ultimi quattro anni.

Edoardo sarà a Sanremo per lanciare un messaggio e parlare un po’ di sé, oltre a presentare una canzone. Ha quindi deciso di non prendere cachet: è stato invitato, ma la sua partecipazione sarà a titolo gratuito.

Bove stipendio Fiorentina – Il malore contro l’Inter

Bove è costretto a uno stop forzato dall’attività calcistica da dicembre del 2024, quando durante la partita di campionato contro l’Inter è stato colto da un malore in campo. Trasferito d’urgenza in ospedale, il calciatore è stato operato e gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo.

Attualmente, a seguito di questa operazione, le regole italiane gli impediscono di giocare, ma all’estero, come in Premier League, la carriera potrebbe proseguire, come accaduto a Christian Eriksen. Per la prosecuzione della carriera nel nostro Paese il calciatore dovrebbe rimuovere il defibrillatore e – successivamente – tutto dipenderebbe dalla concessione dell’idoneità agonistica.

Bove stipendio Fiorentina – Quanto guadagna il calciatore

Per il momento, Bove rimane in prestito alla Fiorentina dalla Roma, dove era arrivato con un obbligo di riscatto a determinate condizioni. Ma quanto guadagna il giocatore in Toscana? Secondo le indiscrezioni, il suo stipendio ammonta a 1 milione di euro netti a stagione (pari a circa 1,85 milioni di euro lordi).