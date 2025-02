Da Zlatan Ibrahimovic a Edoardo Bove: quando il calcio è protagonista a Sanremo

Edoardo Bove sarà uno dei protagonisti della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Il calciatore della Fiorentina, colpito da un malore in campo durante la sfida casalinga contro l’Inter dello scorso dicembre, sarà uno degli ospiti della serata finale di sabato 15 febbraio. Lo ha annunciato il conduttore della kermesse Carlo Conti, nella giornata di ieri.

Un legame forte quello fra Sanremo e il calcio che prosegue ormai da moltissime edizioni del Festival. Basti pensare agli anni di “gestione” Amadeus dove sono andati in scena diversi siparietti a tema calcistico fra il conduttore, tifosissimo dell’Inter, e Zlatan Ibrahimovic, co-conduttore nel 2021, quando lo svedese era tesserato come calciatore del Milan. Ibra fu assoluto protagonista del Festival, con diverse apparizioni e un monologo.

Calciatori ospiti a Sanremo – Da Cristiano Ronaldo a Francesco Totti

Un anno prima toccò invece al portoghese Cristiano Ronaldo diventare uno dei volti della kermesse. In verità, il calciatore era presente in platea come “accompagnatore” per una serata, per stare accanto alla compagna Georgina Rodriguez, co-conduttrice di Amadeus. Proprio Amadeus fu “costretto” a indossare la maglia bianconera della Juventus per compiacere la spalla argentina.

Come noto, dopo il ciclo firmato Amadeus, questa edizione vedrà il ritorno alla conduzione e all’incarico di direttore artistico di Carlo Conti. Il conduttore toscano è anche lui un grande tifoso, con una grande passione per la Fiorentina. In passato, nelle edizioni del Festival della canzone italiana che ha condotto, numerose star del calcio sono state protagoniste: tra queste Francesco Totti (2017), Javier Zanetti e Antonio Conte (2015).

Ma la lista di calciatori presenti sul palco di Sanremo è lunga e altrettanto variegata, si va da Roberto Baggio e Angelo Ogbonna nel 2013 con Fabio Fazio alla conduzione. L’allora capitano del Torino, in qualità di ospite, consegnò un premio alla carriera a Totò Cutugno.

Ma non si dimenticano nemmeno Roberto Mancini nel 1999, e ancora Antonio Cassano (2010), ancora una volta Totti (2006) e molti componenti della rosa della Juventus nel 2003, che presenziarono sul palco di Sanremo per sostenere il progetto canoro a cui prese pare, “Il mio canto libero”, progetto di solidarietà per sostenere l’ospedale Gaslini di Genova. I calciatori cantarono il noto pezzo di Lucio Battisti dal medesimo titolo.