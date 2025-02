Milan, Ibra: «Arbitri? Chiediamo rispetto. È inaccettabile e manderemo una lettera all'AIA»

Empoli-Milan ha portato con sé numerose polemiche arbitrali da parte dei rossoneri che reclamano per la mancata espulsione di Liberato Cacace nei primi minuti di gara per un duro intervento su Kyle Walker. Inoltre, il club di Via Aldo Rossi recrimina poi per la doppia ammonizione inflitta a Fikayo Tomori, con il secondo cartellino giallo che arriva da un’azione viziata da un fuorigioco non punito dell’ex di giornata, Lorenzo Colombo.

Proprio su questi due episodi del Castellani è intervenuto nella giornata di oggi Zlatan Ibrahimovic, presente durante la conferenza stampa di presentazione di Joao Felix: «Chiedo sempre ai giocatori di essere educati con l’arbitro. All’intervallo ho chiesto rispetto all’arbitro per i giocatori del Milan. Sono stupito che i miei giocatori non abbiano reagito in maniera più veemente dopo la situazione di Walker, una situazione fuori controllo: se va male questo giocatore rischia di non giocare per un anno».

«Non voglio essere troppo drammatico, ma l’arbitro mi ha detto che forse era ammonito – ha commentato Ibrahimovic sull’episodio di inizio gara che l’arbitro Luca Pairetto non ha punito nemmeno con con un cartellino giallo –. A me non interessa ammonito o espulso, mi interessa il controllo del gioco ed era veramente pericoloso. Era fuori dal calcio che piace a tutti».

Per quanto riguarda invece l’episodio dell’espulsione di Tomori: «È la conseguenza del VAR, di lasciare andare avanti perché non fermi il gioco. Tomori prende il secondo giallo e viene espulso però c’era un fuorigioco prima. Per noi non è accettabile e manderemo una lettera all’AIA. Perché non è accettabile. Due situazioni per noi molto gravi e anche le conseguenze della partita. Giocare con un giocatore in meno quando dovevano giocarci loro in uno in meno… Poi capisco Walker che viene dalla Premier League e non fa cinema, ma non deve fare questo cinema per avere una reazione dell’arbitro. L’arbitro deve seguire il suo istinto ma deve fare la cosa giusta. Ci vuole rispetto per il Milan, non voglio essere critico verso l’arbitro ma non è la prima volta che succede e chiedo solo questo. Rispetto per il Milan e per i giocatori».