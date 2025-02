Risultati negativi e mancanza di sintonia, il Feyenoord cambia allenatore

A due giorni dalla sfida di andata valida per i playoff della UEFA Champions League contro il Milan, il Feyenoord e l’allenatore Brian Priske «hanno deciso di comune accordo di separarsi con effetto immediato». Il club ha citato in una nota ufficiale «i risultati altalenanti e la mancanza di sintonia come le principali ragioni della decisione».

Insieme all’allenatore Brian Priske, anche gli assistenti Lukas Babalola Andersson e Björn Hamberg lasceranno immediatamente il Feyenoord. «Il club prevede di annunciare un allenatore ad interim e uno staff tecnico di supporto domani», prosegue la nota della società olandese.

«È molto deludente per tutte le parti coinvolte essere arrivati a questa decisione», ha dichiarato Dennis te Kloese, direttore generale e tecnico del Feyenoord. «Sebbene il Feyenoord abbia ottenuto alcuni risultati impressionanti con Brian, specialmente in UEFA Champions League, le prestazioni della prima squadra negli ultimi mesi sono state troppo incostanti e, purtroppo, vediamo troppo pochi progressi strutturali».

«Come professionista e come persona, continuo ad avere grande stima di Brian. Tuttavia, a volte bisogna riconoscere che, nonostante le buone intenzioni di tutti, le cose semplicemente non funzionano e si arriva a un punto in cui non c’è più abbastanza supporto per proseguire insieme», ha concluso.