Lo stipendio di Cattelan a Sanremo 2025: quanto guadagna il co-conduttore

Il Dopo Festival torna a chiudere la lunga maratona serale di Sanremo a cinque anni di distanza dall’ultima edizione; in compagnia di Cattelan ci sarà la giornalista esperta di moda, Anna Dello Russo , la conduttrice Selvaggia Lucarelli e gli Street Clerks , band pop rock fiorentina, che ha già collaborato con il conduttore per il programma E poi c’è Cattelan.

Alessandro Cattelan sarà una presenza fissa del Festival di Sanremo 2025 . Il conduttore e direttore artistico Carlo Conti , ha infatti voluto lo showman e presentatore piemontese come conduttore del Dopo Festival , che andrà in onda tutte le sere dall’11 al 15 febbraio 2025.

Cattelan stipendio Sanremo 2025: la carriera del conduttore

Cattelan è ormai uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana, con una carriera iniziata nei primi anni 2000. Il suo esordio avviene nel 2001 con il programma musicale Viv.it su VIVA, seguito da Play It su All Music. Nel 2003 approda su Italia 1 con Ziggie, programma per bambini, ma è con MTV Italia che ottiene grande visibilità tra il 2004 e il 2008, conducendo format di successo come TRL e Most Wanted.

Nel 2006 partecipa a Le Iene come inviato, mentre dal 2011 al 2020 diventa il volto simbolo di X Factor Italia su Sky Uno. La sua capacità di unire ironia e professionalità lo porta nel 2022 a co-condurre l’Eurovision Song Contest accanto a Laura Pausini e Mika.

Negli ultimi anni, Cattelan ha consolidato il suo rapporto con la Rai, realizzando format innovativi come Da Grande (2021), uno show di intrattenimento in prima serata su Rai 1, E Stasera c’è Cattelan (dal 2022), un late-night show su Rai 2 che ha riscosso un buon successo di pubblico e critica.

Oltre alla televisione, Cattelan ha lavorato anche in radio e come doppiatore in film d’animazione, confermandosi una figura poliedrica del panorama dello spettacolo italiano.

Cattelan stipendio Sanremo 2025, quanto guadagna il co-conduttore?

Per il ruolo da co-conduttore, anche se si tratta della puntata finale che proclama il vincitore del Festival di Sanremo 2025 – oltre agli altri premi – è previsto un cachet uguale per tutti, ossia 25mila euro. Gli accordi tra Cattelan e la Rai però, potrebbero essere diversi considerato che il conduttore sarà il padrone di casa del Dopo Festival. L’ultimo Dopo Festival, come anticipato, risale al 2019, anno in cui la conduzione era stata affidata all’attore Rocco Papaleo.

Pur non essendoci informazioni certe sull’ingaggio di Papaleo, Claudio Baglioni, direttore artistico e conduttore principale di quell’edizione, ha percepito 700.000 euro come mentre Claudio Bisio e Virginia Raffaele hanno guadagnato rispettivamente 450.000 e 350.000 euro.