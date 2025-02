Il Genoa lancia una maglia speciale per il Festival di Sanremo 2025

Si rafforza la collaborazione tra Genoa e Comune di Sanremo, sul terreno delle attività che fioriscono intorno al Festival della Canzone Italiana. Nel 24° turno del campionato di Serie A, i calciatori del team genovese sfoggeranno una speciale maglia gara, per promuovere le eccellenze della località ligure, tra le mete più attrattive nel Paese. Sul fronte comparirà il logo Sanremo Turistico. Sulle maniche invece quello di FantaSanremo.

Sull’onda del successo registrato nell’edizione precedente, il club di calcio più antico in Italia si appresta inoltre a lanciare, con l’inizio della kermesse canora e del FantaSanremo 2025, una “Lega Genoa” rivolta ai supporter e agli appassionati di musica, con il coinvolgimento del portiere Nicola Leali e del centrocampista Patrizio Masini, designati a cimentarsi nel gioco e conquistare punti, come avviene negli eventi sportivi, per inseguire l’obiettivo di scalare le classifiche. «Siamo onorati di proseguire la partnership con il Comune di Sanremo e di coltivare il privilegio di portare la Città dei Fiori sul palcoscenico del massimo campionato», ha commentato Flavio Ricciardella, direttore generale del Genoa. «Crediamo nell’importanza di interagire e creare connessioni: musica e calcio sono veicoli di emozioni per antonomasia. Un grazie sentito a Pulsee Luce e Gas, nostro front jersey sponsor, per la disponibilità a condividere lo spazio sulle maglie».