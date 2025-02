Diritti tv, il confronto Premier-Serie A: l’ultima inglese incassa il 41% in più della prima italiana

La Premier League continua a dominare il confronto con le altre leghe dal punto di vista dei ricavi da diritti televisivi. La lega inglese ha infatti svelato le cifre ufficiali legate alla distribuzione delle entrate da diritti audiovisivi per la stagione 2023/24, in cui sono stati distribuiti ai club ricavi per complessivi 3,7 miliardi di euro, con uno storico sorpasso dei diritti tv internazionali rispetto a quelli nazionali (1,75 miliardi a livello internazionali rispetto agli 1,73 miliardi dai broadcaster nazionali). Cifre complessive pari a circa il triplo rispetto ai ricavi distribuiti nel 2023/24 dalla Serie A.

Ricavi diritti tv Premier League – Le cifre in Italia

Partendo dalla Serie A, al top troviamo l’Inter con più di 101 milioni di euro, seguita dal Milan con 87 milioni e la Juventus con 86 milioni. La top 5 si chiude con Napoli e Roma, che hanno incassato per la stagione scorsa rispettivamente 71,4 e 66,9 milioni di euro. Il fanalino di coda è il Frosinone, squadra ultima classificata che ha incassato 31 milioni di euro complessivi.

Questa la classifica con dati ufficiali.

In base all’ultima modifica, la Legge Melandri (che regolamenta la suddivisione delle entrate) attualmente prevede che i ricavi dei diritti tv debbano essere così distribuiti tra i club di Serie A:

50% in parti uguali tra tutti i club;

28% in base ai risultati sportivi (11,2% legata alla classifica dell’ultimo campionato, 2,80% legata ai punti nell’ultimo campionato, 9,33% sui risultati degli ultimi 5 campionati precedenti all’ultimo, 4,67% legata ai risultati storici);

22% in base al radicamento sociale (8,36% audience tv, 12,54 % spettatori allo stadio e 1,10% minutaggio dei giovani).

Ricavi diritti tv Premier League – I dati per l’Inghilterra

Numeri decisamente maggiori in Premier League, nei numeri ufficiali svelati oggi dalla lega inglese. Il Manchester City, primo nella graduatoria, ha incassato 228 milioni di euro, più di quanto hanno incassato Inter e Milan insieme. Non solo, perché lo Sheffield United, ultimo nella graduatoria, ha incassato 142 milioni di euro: si tratta del 41% in più rispetto a quanto incassato dall’Inter, la prima in questa graduatoria per la Serie A.

Anche la Premier divide i propri ricavi tra i club mettendo sul tavolo una serie di fattori. Si va da una quota distribuita in parti uguali a una sulla base dei risultati sportivi, ma anche per quanto riguarda il numero di partite trasmesse in tv. Solo dalla parte uguale distribuita per i diritti tv internazionali, i club inglesi incassano più di quelli italiani a livello complessivo.