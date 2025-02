Serie A, come è cambiato l’indebitamento dei club: le cifre squadra per squadra

Come è cambiato l’indebitamento per i 17 club che hanno disputato la Serie A sia nella stagione 2022/23 che nella stagione 2023/24? Calcio e Finanza ha infatti analizzato i dati legati ai debiti delle società presenti nel massimo campionato nel corso dell’ultima annata.

In particolare, guardando a tutte e 20 le società (qui l’analisi) il dato aggregato è stabile a 4,6 miliardi di euro. Analizzando invece le 17 società che hanno giocato in Serie A in entrambe le stagioni, il dato complessivo è pari a 4,2 miliardi, in leggero calo (-2%) rispetto ai 4,3 miliardi del 2022/23.

Classifica debiti Serie A, i dati dei club

Tra i top club, quella che ha visto calare l’indebitamento in maniera più rilevante è stata la Juventus, con un calo del 19% passando da 791,9 milioni a 639 milioni di euro. L’Inter ha seguito una tendenza simile, riducendo il proprio indebitamento del 9%, passando da 807,4 milioni a 734,8 milioni di euro. Anche Roma e Napoli hanno registrato un calo dell’8%. Lazio ed Empoli hanno riportato riduzioni più contenute, rispettivamente del 7% e del 6%, mentre la Fiorentina ha registrato un significativo -17%

Tra i top club, invece, dati in crescita in particolare per Atalanta (+36% passando da 133,5 milioni a 181,1 milioni di euro) e Milan (+29% arrivando a 324,1 milioni dai precedenti 250,7), in particolare per quanto riguarda la necessità di finanziarie gli investimenti sul mercato: il Milan ad esempio ha visto crescre l’indebitamento verso altre società del 50%, mentre per l’Atalanta sono cresciuti dell’85% passando da 50,6 a 93,7 milioni di euro.

Classifica debiti Serie A, la graduatoria