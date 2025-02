Resta poco sopra i 4,6 miliardi di euro l’indebitamento lordo dei club di Serie A. Dopo aver svelato i dati legati al conto economico aggregato, con un rosso complessivo pari a circa 370 milioni di euro, l’analisi di Calcio e Finanza si sposta sul fronte dell’indebitamento dei club nei bilanci legati alla passata stagione.

Con dati che, a livello aggregato, hanno registrato numeri in sostanziale equilibrio rispetto alla stagione precedente, in cui i debiti avevano toccato i 4,6 miliardi, in calo rispetto ai 4,8 miliardi del 2021/22.

Debiti Serie A 2024, la situazione dei club al 30 giugno 2024

Partiamo dall’indebitamento lordo. Nel dettaglio, al 30 giugno 2024 il club con l’indebitamento lordo maggiore risultava essere l’Inter, con 734,8 milioni di euro, rispetto ai 638,9 milioni di euro della Juventus: dati tuttavia per entrambe in calo rispetto al 30 giugno 2023, considerando che il club nerazzurro ha visto scendere in particolare i debiti verso soci (calato ulteriormente dopo il 30 giugno 2024 con una conversione di debiti in capitale da parte della proprietà Oaktree), mentre per il club bianconero è calato l’indebitamento finanziario alla luce del rimborso del bond da 175 milioni grazie alle risorse provenienti dall’aumento di capitale.

Alle spalle di nerazzurri e bianconeri troviamo invece la Roma, con un indebitamento lordo di 636,3 milioni: tuttavia, poco meno della metà (309 milioni) è riferibile a soli debiti verso la proprietà dei Friedkin. Tra le altre società, guardando in particolare alle big chiudono in termini di minore indebitamento lordo Milan (324 milioni, cifra da non confondere con il vendor loan che il fondo RedBird ha in essere con il fondo Elliott, recentemente rifinanziato con nuova scadenza a luglio 2028), Lazio (282,7 milioni), Napoli (242,5 milioni), Atalanta (181,1 milioni), Bologna (140,1 milioni) e Fiorentina (65,3 milioni).

In termini invece di debiti finanziari netti, la posizione è ampiamente negativa per Juventus, Inter e Roma, alla luce dei rispettivi bond e delle altre fonti di finanziamento a debito scelte nelle ultime stagioni. Ampiamente positiva invece l’indebitamento finanziario netto per il Napoli, alla luce soprattutto di una alta liquidità – in continua crescita – al 30 giugno 2024, così come per l’Atalanta. Di seguito, l’indebitamento finanziario netto (differenza tra il totale dei debiti finanziari e le attività liquide) di ogni club:

Debiti Serie A 2024, il confronto con il 2023

Andando ad analizzare invece l’indebitamento lordo aggregato per i club, emergono dati in sostanziale equilibrio tra la situazione al 30 giugno 2024 con quella al 30 giugno 2023. In particolare, complessivamente il dato è aumentato dello 0,7% passando da 4,62 a 4,65 miliardi di euro. A crescere in realtà sono stati i debiti verso istituti di previdenza (+24%), quelli verso le società di calcio (+12%) e gli altri debiti (+27%). Tra le altre voci, in calo i debiti verso soci (-13%) e i debiti tributari (-7%). Per quanto riguarda i dati aggregati dei club, l’indebitamento finanziario netto è migliorato passando da un dato aggregato di -1.033 milioni a -989 milioni di euro, con i debiti finanziari (-5%) in calo e la liquidità che passa da 595 a 558 milioni di euro. In aumento invece il patrimonio netto aggregato, passato da 455 a 698 milioni di euro.

Guardando agli ultimi cinque anni, invece, l’indebitamento resta al di sotto dei 4,7 miliardi di euro del 2019/20, confermando il calo rispetto ai 4,8 miliardi di euro del 2020/21 e 2021/22, i due anni maggiormente colpiti in termini di impatto economico dalla pandemia Covid.