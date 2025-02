Sanremo 2025: tutti gli ospiti confermati e le sorprese del Festival

Come ogni anno, oltre ai cantanti in gara, il palco dell’Ariston ospiterà celebrità nazionali e internazionali che si racconteranno ai microfoni di Conti e dei suoi co-conduttori e, in molte occasioni, daranno vita a esibizioni.

Da Jovanotti a Raf , passando per Damiano David, frontman dei Maneskin, fino ad arrivare una band storica come i Duran Duran. La 75esima edizione del Festival di Sanremo , la quarta guidata da Carlo Conti dopo gli anni di Amadeus, punta a stupire anche sul fronte degli ospiti.

Ospiti Sanremo 2025: da Damiano David ai Duran Duran

Per la seconda serata l’ospite più atteso è Damiano David, frontman dei Maneskin e reduce di un successo internazionale, torna sul palco dell’Ariston dopo la vittoria dell’edizione 2024 con il brano “Zitti e buoni”. La rapper BigMama invece calcherà il palco di Piazza Colombo. La terza serata vedrà invece protagonisti i Duran Duran che si esibiranno a quarant’anni di distanza dalla prima apparizione a Sanremo.

Sul Sukuzi Stage si esibirà invece Ermal Meta, trionfatore dell’edizione 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente. Per la quarta serata, quella dei duetti e delle cover, non sono previsti ospiti musicali all’interno dell’Ariston ma in Piazza Colombo si esibirà invece il duo pop Benji e Fede. La serata di chiusura vedrà l’esibizione dei Planet Funk sul palco e del rapper genovese Tedua, dal Suzuki Stage. Inoltre, durante il Festival verranno consegnati premi alla carriera a Iva Zanicchi e ad Antonello Venditti

Ospiti Sanremo 2025: gli special guest serata per serata

Prima serata (11 febbraio):

Noa e Mira Awad : Le due artiste canteranno insieme per promuovere un messaggio di pace.

e : Le due artiste canteranno insieme per promuovere un messaggio di pace. Jovanotti : Torna sul palco dell’Ariston per una performance speciale.

: Torna sul palco dell’Ariston per una performance speciale. Raf: Si esibirà sul Suzuki Stage in Piazza Colombo.

Seconda serata (12 febbraio):

Damiano David : Il frontman dei Måneskin sarà ospite della serata.

: Il frontman dei Måneskin sarà ospite della serata. BigMama: La rapper italiana si esibirà in Piazza Colombo.

Terza serata (13 febbraio):

Ermal Meta : Torna a Sanremo sul Suzuki Stage.

: Torna a Sanremo sul Suzuki Stage. Duran Duran: La leggendaria band britannica si esibirà dopo 40 anni dalla loro prima partecipazione al Festival.

Quarta serata (14 febbraio):

Benji & Fede: Il duo pop italiano si riunisce per una performance speciale in Piazza Colombo.

Serata finale (15 febbraio):

Planet Funk : La band elettronica italiana si esibirà durante la serata conclusiva.

: La band elettronica italiana si esibirà durante la serata conclusiva. Tedua: Il rapper genovese sarà ospite della finale sul Suzuki Stage.

Oltre agli ospiti confermati non si escludono ospiti a sorpresa e special guest che potrebbero essere annunciati nel corso della kermesse stessa.

Image credit: Depositphotos