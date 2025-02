Team Marketing, fine di un’era: la UEFA tratta con Relevent per i diritti Champions

«Il Consiglio di UC3, la joint venture tra UEFA e l’Associazione dei Club Europei (ECA), ha concordato di avviare un periodo di negoziazione esclusiva con Relevent Sports per i diritti commerciali globali delle competizioni per club maschili UEFA per il periodo 2027-2033».

Con questa breve nota, l’ECA ha annunciato una piccola rivoluzione legata alla commercializzazione dei diritti di trasmissione, commerciale, licenze e sponsorizzazioni delle principali competizioni per club UEFA. Per la prima volta in oltre tre decenni di storia, l’agenzia svizzera Team Marketing rischia seriamente di rimanere esclusa da questo processo.

«La decisione – prosegue ancora la nota ufficiale pubblicata sul sito dell’Associazione – segue un processo di gara aperto, lanciato la scorsa estate, che ha attirato offerte da diverse agenzie globali e regionali. UC3 prevede di concludere il processo nelle prossime settimane e, nel frattempo, non rilascerà ulteriori commenti».

Team Marketing lavora da anni in maniera esclusiva con la UEFA per la vendita dei diritti televisivi e commerciali delle principali competizioni per club della Federcalcio europea, con rinnovi sempre formalizzati sulla base di colloqui privati o in automatico. Una prima spallata al suo status arrivò nel 2021, quando sulla scia del caso Superlega la UEFA aprì a un maggior coinvolgimento dei club nella gestione dei diritti dei suoi tornei, creando la joint venture UEFA Club Competitions SA (UCCSA).

Il primo risultato di questa intesa fu visibile per il ciclo 2024-2027, con la cessione dei diritti confermata a Team Marketing, ma con Relevent Sports che riuscì a conquistare il mercato statunitense grazie a un’offerta da 220 milioni di euro a stagione. Ora la società americana si prepara a monopolizzare il mercato, mettendo così fine all’era di Team.

La situazione attuale ha creato un vero e proprio shock – oltre a uno stato di arrabbiatura generale – all’interno dell’agenzia svizzera, dal momento in cui il venire meno di questo accordo mettere a rischio fino a 170 posti di lavoro.