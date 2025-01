Al via la Supercoppa italiana: dal montepremi al regolamento, tutto quello che c’è da sapere

Tutto è pronto a Riad per la nuova edizione della Supercoppa italiana, che si disputerà nuovamente in Arabia Saudita con il format Final Four con Atalanta, Inter, Juventus e Milan che saranno le quattro squadre protagoniste. Una competizione, organizzata dalla Lega Serie A, che prevede incassi rilevanti per i club che partecipano e non solo.

Ecco tutto quello che c’è da sapere, dal regolamento al montepremi fino a come seguire la competizione.

Supercoppa italiana, il calendario

Lo schema delle tre gare in programma è il seguente:

Semifinale A: Inter-Atalanta, 2 gennaio 2025 alle ore 20.00 italiane;

Semifinale B: Milan-Juventus, 3 gennaio 2025 alle ore 20.00 italiane;

Finale: vincitrice Semifinale A-vincitrice Semifinale B, 6 gennaio 2025 alle ore 20.00 italiane.

Supercoppa italiana, il regolamento

Da un punto di vista regolamentare, il torneo presenta diverse novità a partire dal format versione Final Four, inaugurato nella scorsa stagione per la Supercoppa italiana.