Quale sarà il regolamento squalifiche Supercoppa italiana 2025? Il torneo partirà oggi in Arabia Saudita e vedrà protagoniste quattro squadre: l’Inter campione d’Italia in carica sfiderà l’Atalanta finalista di Coppa Italia nella prima semifinale del 2 gennaio 2025, mentre la Juventus vincitrice della Coppa Italia incrocerà il Milan secondo classificato in campionato il 3 gennaio 2025, con la finale prevista per il 6 gennaio.

Nelle scorse settimane così la Lega Serie A ha ufficializzato anche il regolamento, con particolare attenzione dedicata al tema delle squalifiche: ecco cosa prevede.

Regolamento squalifiche Supercoppa italiana, le norme

Ad integrazione e parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 19 del CGS, la sanzione della squalifica, fatta salva quella a tempo determinato di cui all’art. 9, comma 1, lettera f) del CGS, inflitta dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di campionato organizzate dalle Leghe professionistiche, non dovrà essere scontata nelle gare di Supercoppa, ma solo nella prima gara di campionato successiva alle stesse.

In considerazione di quanto previsto al capoverso che precede, gli effetti previsti all’art. 9, comma 5, del CGS, in merito alle ammonizioni comminate, anche durante le gare di Supercoppa, avranno efficacia nelle successive gare di campionato.

Eventuali squalifiche inflitte in relazione alle gare di Supercoppa, che non possano essere scontate, in tutto o in parte, nella medesima edizione nella quale sono state comminate, dovranno essere scontate, anche per il solo residuo, nelle successive gare di campionato, fermo restando che, alle stesse, si aggiungeranno quelle inflitte in campionato che non siano ancora state scontate prima dell’inizio della Supercoppa.

Regolamento squalifiche Supercoppa italiana, gli esempi

Si riporta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la seguente casistica al fine di fugare ogni eventuale dubbio: