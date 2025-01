Parte la Supercoppa italiana: quanto incassano i club partecipanti

Quale è il montepremi Supercoppa italiana? La Lega Serie A nei giorni scorsi ha pubblicato il regolamento e il calendario ufficiali della nuova edizione della Supercoppa italiana. La manifestazione si disputerà in Arabia Saudita tra il 2 e il 6 gennaio e vedrà per la seconda volta nella sua storia l’utilizzo del format Final Four, con la presenza di quattro squadre. Ma quando si giocheranno le sfide? Cosa dicono le regole sullo svolgimento dei match?

«La Competizione prevede la disputa di 3 gare (due Semifinali e la Finale) in tre giorni di gara. Se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara” (non è prevista la disputa dei tempi supplementari)», si legge nella nota della Lega.

Montepremi Supercoppa italiana – Il calendario

Lo schema delle gare è il seguente:

Semifinale A: Inter-Atalanta, 2 gennaio 2025 alle ore 20.00 italiane;

Semifinale B: Milan-Juventus, 3 gennaio 2025 alle ore 20.00 italiane;

Finale: vincitrice Semifinale A-vincitrice Semifinale B, 6 gennaio 2025 alle ore 20.00 italiane.

Anche per la Supercoppa italiana è previsto l’utilizzo della tecnologia durante gli incontri. Dunque, saranno utilizzati i sistemi già noti come il VAR, la Goal-Line Technology e il fuorigioco semi-automatico. Sono mantenute inoltre le cinque sostituzioni durante le sfide, utilizzando al massimo tre slot (escluso l’intervallo dal conteggio).

Per quanto riguarda i premi, alla società vincitrice verranno assegnati:

la riproduzione in argento del Trofeo EA SPORTS FC Supercup 2023/2024 e, in custodia, per la stagione sportiva 2023/2024 il trofeo originale “EA SPORTS FC Supercup”;

40 medaglie d'oro destinate ai calciatori e ai tecnici della squadra.

Alla Società seconda classificata verranno assegnate invece:

40 medaglie d’argento destinate ai calciatori e ai tecnici della squadra.

Montepremi Supercoppa italiana – Il montepremi

L’accordo con l’Arabia Saudita prevede che si giochino in Medio Oriente quattro delle prossime sei edizioni della Supercoppa, con due edizioni consecutive (2023 e 2024) in Arabia, poi due anni dove si giocherà altrove e infine le ultime due edizioni nel Paese saudita (2026 e 2027). Per l’edizione di quest’anno, l’accordo porterà nelle casse della Lega Serie A circa 23 milioni di euro.

Di questi, il montepremi Supercoppa italiana sarà pari a circa 16,2 milioni che finiranno ai club partecipanti, così suddivisi: