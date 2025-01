La Supercoppa italiana sarà trasmessa in diretta in 180 paesi

Storia, blasone e grandi campioni in campo; un trofeo da conquistare, la EA SPORTS FC Supercup, che vede sfidarsi le migliori squadre della scorsa stagione; una produzione televisiva di assoluta eccellenza per raccontare ogni dettaglio delle azioni e dei protagonisti sul terreno di gioco.

Questo e molto altro sarà la EA SPORTS FC Supercup che per la quinta volta si giocherà in Arabia Saudita, la quarta a Riyadh. Come l’anno scorso si scenderà in campo all’Al-Awwal Park di Riyadh e sarà utilizzata la formula a quattro squadre.

Per esaltare al massimo lo spettacolo sul campo, con tecnologie di ripresa all’avanguardia, Lega Serie A adotterà il massimo standard produttivo utilizzato in Campionato, implementato sino a 36 telecamere con le integrazioni in campo, in particolare del Licenziatario domestico Mediaset e del Broadcaster sul Territorio Saudi Sports Channel.

I tifosi da casa potranno assistere ancora una volta a un grande evento, con inquadrature innovative e coinvolgenti grazie all’impiego di telecamere speciali e grafiche arricchite editorialmente.

La steadycam in campo, le telecamere con ottiche cinematografiche, tra cui un jimmy iib con la camera full frame Sony “Venice” (con focus puller), le camere retroporta, l’intellijib e le reverse in SuperSlowMotion, oltre alle camere gimbal e le microcamere posizionate presso le due panchine, saranno solo alcune delle eccellenze tecnologiche che saranno utilizzate nel corso di tutto il torneo. Per offrire spettacolari riprese dall’alto saranno disponibili anche i droni, tra i quali uno acrobatico, e la Sky Cam, che garantirà una narrazione sia tattica sul gioco che emozionale sul pubblico.

Oltre all’evento live saranno realizzate anche speciali clip che forniranno punti di vista inediti ed accattivanti: il supporto dei replay consentirà inoltre la realizzazione di video ad elevato impatto visivo, permettendo ai telespettatori di apprezzare nel dettaglio ogni gesto tecnico.

«In questa Supercoppa italiana alziamo, ancora una volta, lo standard della produzione televisiva sportiva – ha dichiarato l`Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Mai prima d’ora avevamo messo in campo ben 36 telecamere considerando il drone acrobatico, la Sky Cam e le telecamere cinematografiche. Stiamo trasformando la trasmissione della partita in un’esperienza visiva immersiva e coinvolgente, capace di catturare ogni emozione, in campo e sugli spalti, oltre a raccontare le varie fasi di gioco e i gesti tecnici più significativi. Grazie alla collaborazione con Mediaset e Saudi Sports Channel, sarà realizzata una produzione televisiva di grande qualità tecnica ed estetica per valorizzare ulteriormente il prodotto Serie A a livello globale. Questo sforzo produttivo riflette il nostro impegno a innovare e a rendere il calcio italiano, sempre più, un vero spettacolo per tutti».

Oltre a Mediaset che trasmetterà le partite in Italia, nel resto del mondo la competizione sarà distribuita live da 53 broadcaster, per un totale di oltre 180 territori raggiunti. Nello specifico:

EUROPA

A1 Bulgaria/Max Sport: Bulgaria

Aftonbladet: Svezia

AMC: Repubblica Ceca, Slovacchia

Arena Sport: Croazia, Serbia, Montenegro, Kosovo, Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord

Artmotion: Kosovo

Charlton: Israele

Cytavision: Cipro

DAZN: Belgio, Lussemburgo, Austria, Germania, Svizzera, Liechtenstein, Spagna

Khabar TV: Kazakistan

L’Equipe: Francia, Andorra, Monaco, territori francesi d’oltremare (Guiana Francese, Guadalupa, Martinica, Mayotte, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Réunion, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna)

Livey: Islanda

Match TV: Russia

Megogo: Ucraina

Melita/Go: Malta

Network4: Ungheria

Nova: Grecia

Polsat: Polonia

Premier Sports: Regno Unito, Irlanda

Pro TV: Romania

Síminn: Islanda

Sport TV: Portogallo

Tring TV: Albania

TRT Spor: Turchia

VG: Norvegia

Ziggo Sport: Paesi Bassi

AMERICHE

CazéTV: Brasile

CBS: Stati Uniti e Possedimenti Americani (Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Atollo di Palmyra, Atollo Johnston, Bahamas, Bajo Nuevo Bank, Barbados, Bermuda, Bonaire, Cayman, Curacao, Dominica, Giamaica, Grenada, Guadalupa, Guam, Isola Baker, Isola Howland, Isola Jarvis, Isola Navassa, Isole Clipperton, Isole Marianne Settentrionali, Isole Midway, Isole Vergini, Kingman Reef, Martinica, Montserrat, Porto Rico, Saba, Saint Barthélemy, Saint Kitts e Nevis, Saint Martin, Saint Pierre e Miquelon, Saint Vincent e Grenadine, Samoa Americane, Santa Lucia, Sint Eustatius, Stati Uniti, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos)

DirecTV: Argentina, Cile, Colombia, Equador, Perù, Venezuela, Uruguay

FOX SPORTS: Argentina

Fubo: Canada

NSports: Brasile

Televicentro: Honduras

TLN MEDIA GROUP: Canada

Win Sports: Colombia

MEDIO ORIENTE E AFRICA

Azam TV: Botswana, Burundi, Kenya, Malawi, Ruanda, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe

New World TV: Africa Sub-Sahariana (Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Comore, Congo, Costa d’Avorio, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Equatoriale, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica Centro-Africana, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Sant’Elena e Ascensione, Sao Tome e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sudafrica, Swaziland, Togo, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe)

SSC: Arabia Saudita

Starzplay: MENA esclusa Arabia Saudita (Algeria, Ciad, Gibuti, Egitto, Libia, Mauritania, Marocco, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tunisia, Bahrein, Iran, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Oman, Palestina, Qatar, Siria, Emirati Arabi Uniti, Yemen)

ZAP TV: Angola, Mozambico

ASIA