Premier League, anche il Leicester rischia una penalizzazione per aver violato il FPF

Il Leicester, in piena lotta per non retrocedere, rischia di veder ancora più a rischio la propria posizione in Premier League.

Infatti, come riporta il quotidiano inglese The Sun, la Premier League, per via del proprio regolamento sul Fair Play Finanziario che ha già colpito Everton e Nottingham Forest nella scorsa stagione, potrebbe punire le Foxes per una violazione di 24,4 milioni di sterline (al cambio attuale, 28,8 milioni di euro) relativi alla stagione 2022/23.

La difesa del Leicester sostiene che essendo retrocesso in quella stagione non deve essere giudicato secondo il regolamento economico-finanziario del massimo campionato inglese. Ma la situazione del club rischia di aggravarsi per via delle perdite di bilancio registrate nel 2022 e 2023, rispettivamente, per 111,3 e 108,8 milioni.

Secondo l’attuale regolamento, i club della Premier League non possono registrare perdite superiori per 126,3 milioni di euro totali nell’arco di tre anni, limite che il Leicester difficilmente riuscirà a rispettare viste le perdite delle ultime due stagioni.

Inoltre, vista propria la stagione in Championship il Leicester ha un limite di perdite triennali ridotto di 26,4 milioni, quindi di poco inferiore ai 120 milioni di euro aggregati in tre anni. E, se le Foxes dovessero retrocedere nuovamente, potrebbero essere accusati dall’EFL per spese eccessive nella stagione 2023-24.

Lato club si dicono fiduciosi di poter valere la propria posizione, mentre il quotidiano The Guardian riporta come l’intenzione della Premier League sia di approfondire con estrema accuratezza il dossier Leicester, in attesa di conoscere il destino del Manchester City per le oltre 130 presunte violazioni del Fair Play Finanziario interno.