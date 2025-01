Keisuke Honda punta sull’IA: il suo fondo raccoglie 100 milioni

L’ex numero 10 del Milan, Keisuke Honda, è a capo di un fondo di venture capital che ha raccolto circa 15,3 miliardi di yen, al cambio attuale, 95,3 milioni di euro.

Come riporta lo statunitense Bloomberg, fondo X&KSK di Honda è riuscito a far confluire verso di sé investimento di almeno 20 grandi aziende come Sumitomo Mitsui Banking Corp., SBI Holdings e SBI Shinsei Bank Ltd. per un investimento totale di 12,3 milioni di euro.

Lo stesso Honda è molto attivo nel campo degli investimenti, avendo fondato la Dreamers VC, insieme all’attore americano Will Smith. La mission è aiutare a creare un cosiddetto “decacorno” in Giappone, ovvero un’azienda privata con un valore di mercato superiore ai 10 miliardi di dollari. Per farlo la Dreamers punta su aziende che operano nel settore dell’intelligenza artificiale e su quelle che hanno sviluppato tecnologie all’avanguardia o strategie aziendali innovative.

«So che creare un decacorno in Giappone è una sfida molto difficile – ha dichiarato Honda in una nota –. Ma considerando tutto ciò che i giapponesi hanno realizzato, credo che sia assolutamente possibile». Lo stesso Honda ha confermato di aver portato a termine degli ottimi affari grazie alla fama raccolta nei suoi anni di calciatore che lo hanno portato anche in Russia, al CSKA Mosca.

Con la possibilità che le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti peggiorino dopo l’insediamento di Donald Trump, e con i conflitti in Ucraina e Medio Oriente che non mostrano segni di risoluzione, l’attenzione degli investitori stranieri si sta spostando dalla Cina al Giappone. SBI ha investito in circa 1.200 startup negli ultimi 25 anni. Attraverso il fondo di Honda, spera di aumentare la sua rete di investitori stranieri e promuovere le startup giapponesi, come confermato da Shohei Yamada, partner di SBI Investment.