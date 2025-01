Salah annuncia: «È la mia ultima stagione al Liverpool»

Mohammed Salah lascerà il Liverpool a fine stagione. A dare l’annuncio è lo stesso 32enne attaccante egiziano, in scadenza di contratto a giugno, in un’intervista a Sky Sports UK. “Questa è la mia ultima stagione al Liverpool”, ha esordito l’ex Fiorentina e Roma.

“Vorrei vincere la Premier – ha proseguito -. Negli ultimi 7-8 anni ho sempre detto di avere la Champions come obiettivo ma stavolta la priorità è la Premier. Perché? Forse perché non abbiamo festeggiato il titolo del 2020 come avremmo voluto – il riferimento alle limitazioni dettate dalla pandemia, ndr – e poi perché è il mio ultimo anno qui per cui vorrei qualcosa di speciale per la città”.

“Abbiamo aspettato 30 anni per quel titolo ma c’era il Covid e non abbiamo avuto il tempo di festeggiare nel modo giusto. Sarebbe bello farlo quest’anno”. Salah al Liverpool ha vinto tutto ma non si accontenta. “Quello che mi motiva è vincere un trofeo e farne parte, soprattutto se fosse la Premier League. L’abbiamo vinta solo una volta e vincerla una seconda prima che andiamo via tutti – aggiunge citando anche Alexander-Arnold e Van Dijk, pure loro in scadenza – sarebbe grandioso”.