Il calcio italiano riparte nel 2025 con le grandi sfide della Supercoppa italiana, che saranno trasmesse in diretta su Mediaset. In esclusiva assoluta, giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, in su Canale 5, alle ore 20.00, i 4 top club del calcio italiano, Inter, Milan, Juventus e Atalanta, si sfidano per aggiudicarsi la 37ª edizione della Supercoppa Italiana. Le sfide saranno in live streaming anche su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Tutte le partite si giocheranno in Arabia Saudita, a Riyad, nel modernissimo ‘Al-Awwal Park Stadium’.

Confermato il format della Supercoppa che prevede una Final Four, con tre match, due semifinali e la finale. L’Inter campione d’Italia sfiderà l’Atalanta (finalista della scorsa Coppa Italia) e la Juventus, che ha alzato al cielo la Coppa Italia, affronterà il Milan, arrivato secondo nello scorso campionato. Chi vince, accederà alla finale, in programma lunedì 6 gennaio 2025, alle ore 20.00.

Dove vedere Supercoppa italiana streaming, il pre-partita

Per vivere al meglio l’avvicinamento al calcio d’inizio delle due sfide, giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, in diretta su Italia 1 e in simulcast su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity, dalle ore 19, pre-partita con lo studio condotto da Monica Bertini.

Giovedì 2 e venerdì 3 gennaio su Canale 5 i post-partita con gli highlights, i commenti, le interviste esclusive e tutti i casi da moviola, sempre con la conduzione di Monica Bertini.

Dove vedere Supercoppa italiana streaming, il programma delle semifinali

GIOVED Ì 2 GENNAIO:

Prepartita su Italia 1 , dalle ore 19, condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Andrea De Marco

, dalle ore 19, condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Andrea De Marco Inter-Atalanta , in diretta dalle ore 20.00, su Canale 5

, in diretta dalle ore 20.00, su Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Inviati: Alessio Conti e Daniele Miceli

Postpartita su Canale 5, condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Andrea De Marco

VENERD Ì 3 GENNAIO: