Inter, Massimiliano Catanese sarà il nuovo Chief of Staff

Nuovo ingresso nell’organigramma dell’Inter. Il club nerazzurro ha infatti annunciato che “a partire da mercoledì 1° gennaio 2025, Massimiliano Catanese è entrato a far parte della società con il ruolo di Chief of Staff. Già amministratore delegato per Inter nella società compartecipata M-I Stadio S.r.l. da ottobre 2024, Massimiliano lavorerà a stretto contatto con il top management e la proprietà Oaktree, contribuendo al rafforzamento e allo sviluppo delle attività del Club”, ha spiegato il club in una nota.

“Laureato in Business Management presso l’Università Bocconi di Milano, nei suoi oltre vent’anni di esperienza Massimiliano Catanese ha ricoperto ruoli dirigenziali in aziende e società di consulenza, con un focus su sviluppo strategico di business, processi di integrazione e acquisizione, gestione finanziaria, negoziazione e project management, sia in Italia che all’estero”.

“A partire da giugno 2024, dopo l’acquisizione dell’Inter da parte di Oaktree, Massimiliano ha ricevuto dalla nuova proprietà l’incarico di condurre un assessment sulle strutture e sui processi del Club, collaborando con tutti i dipartimenti aziendali come principale punto di riferimento interno per la proprietà”.

Chi è Massimiliano Catanese, il nuovo ruolo nell’Inter

“Nel suo nuovo ruolo, Massimiliano Catanese continuerà a fungere da raccordo tra il top management e la proprietà, supervisionando direttamente le attività delle seguenti funzioni aziendali, a supporto delle aree Sport e Corporate del Club: Legal, Human Resources & Organization, Procurement & Logistics, Real Estate, e Technology”.

“FC Internazionale Milano dà quindi il benvenuto a Massimiliano Catanese nel Gruppo Inter, augurandogli un proficuo lavoro e un futuro di successi”; conclude il club nerazzurro.