Mercato, apre la sessione invernale: quando chiude in Italia e nel resto del mondo

Con l’inizio del nuovo anno il calcio italiano, e non solo, entra nella sua seconda fase ed è anche pronto ad assegnare il primo trofeo stagionale con la Supercoppa italiana che sta per iniziare a Riyadh in Arabia Saudita e vede protagoniste Atalanta, Inter, Juventus e Milan.

Oltre al calcio giocato, il 2025 porta con sé l’inizio di un altro grande evento tanto atteso dai tifosi di tutto il mondo, e anche dalla maggior parte delle società: il calciomercato. Proprio oggi, 2 gennaio, si apre per i club italiani la finestra tesseramenti che rimarrà attiva fino al 3 febbraio.

Quando chiude calciomercato Italia resto del Mondo – Dai top 5 campionati europei all’Arabia Saudita: tutte le date della finestra invernale

Ma, come detto, il calciomercato di gennaio, prima finestra annuale in attesa di quella più estesa dell’estate, è un appuntamento anche per tutti gli altri campionati del mondo. Ed ecco il periodo in cui tutti i club dei seguenti paesi possono tesserare nuovi calciatori, sia che questi provengano dall’estero sia che vengano da operazioni interne con società della stessa nazione. Particolare attenzione al mercato saudita che potrebbe risolvere questioni abbastanza spinose per le società europee: