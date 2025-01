Novità per Sandro Piccinini: sarà una delle firme di Repubblica

Novità per Repubblica: dopo il passaggio di Paolo Condò al Corriere della Sera, il quotidiano ha infatti annunciato l’arrivo di un altro noto giornalista, ovverosia Sandro Piccinini.

«È il caso di dire, attingendo al lessico inconfondibile delle sue telecronache: “Eccezionale”, “Proprio lui”», si legge nell’articolo pubblicato sul quotidiano. «Sandro Piccinini entra nella squadra di Repubblica e dal 13 gennaio ogni settimana con la sua Sciabolata commenterà in video sul nostro sito i temi d’attualità del calcio italiano e internazionale».

Piccinini, nato a Roma nel 1958, ha iniziato la sua carriera in emittenti romane come TVR Voxson e TeleRoma 56 dove, in quest’ultima, lavora con Fabio Caressa e Massimo Marianella, che ora ritrova a Sky. Nel 1987 inizia la sua collaborazione con Fininvest, dove dal 1993/94 commenta le partite di Coppa dei Campioni/Champions League in onda sulle reti Fininvest/Mediaset e dalla stagione 2006-2007 anche per il digitale terrestre Mediaset Premium.

Nel 1998 lancia invece Controcampo, storica trasmissione calcistica della domenica sera sui canali Mediaset, che diventa subito rivale della Domenica Sportiva sulla Rai. Lascia Controcampo alla fine della stagione 2005/06, conducendo poi fino al 2008 Controcampo – Ultimo minuto, in cui venivano mostrati gli highlights delle gare di Serie A (prima di allora in esclusiva sulla Rai con 90° minuto).

Nel 2017 lascia Mediaset Premium, dedicandosi per il 2017/18 solo alle gare in chiaro di Champions League e, nell’estate 2018, ai Mondiali in Russia, che diventano l’ultimo evento commentato per i canali Mediaset: la finale tra Francia e Croazia, vinta dai transalpini, è stata l’ultima gara in cui Piccinini è stato telecronista per Mediaset. Dopo essere stato nella stagione 2020/2021 opinionista di Sky, dal 2021 è diventato la voce di Amazon Prime Video per la Champions League.