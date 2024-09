L’Inter mette mano al management: ai saluti il capo del personale Sacchi

Primi cambi all’interno dell’organigramma dell’Inter, dopo il subentro di Oaktree alla guida del club nerazzurro (in seguito all’escussione del pegno per il mancato pagamento da parte degli Zhang di un debito da 395 milioni di euro verso il fondo californiano) e la nuova presidenza affidata a Giuseppe Marotta.

Come appreso da Calcio e Finanza, infatti, tra i principali manager dell’organigramma dirigenziale interista è in uscita Lionel Sacchi, attuale capo del personale del club e che faceva parte dell’area corporate gestita dall’ad Alessandro Antonello.

In particolare, la mossa rientra nella riorganizzazione aziendale seguita al subentro alla guida del club da parte di Oaktree, che in questi primi mesi di gestione sta valutando tutte le aree interne.

Sacchi era entrato nel novembre 2020 nella società nerazzurra, inizialmente come Group Human Resources Director. Il manager nato in Francia dal gennaio 2022 è stato nominato Chief People Officer, ruolo che ha mantenuto quindi fino ad oggi con l’addio all’Inter.

Dopo gli inizi in Club Med Italia, nel 2007 Sacchi è passato in Nespresso Italiana, prima come HR Manager e poi Director nel 2011. Ruolo lasciato nel 2014, quando è passato a ricoprire la posizione di Global HR Director in Officine Panerai.