Barcellona, il budget 2024/25: ricavi a 890 milioni e ritorno all’utile

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha convocato l’assemblea dei soci per approvare il bilancio del club catalano relativo alla stagione 2023/24 e il budget stanziato per l’annata sportiva in corso. Come riportato da Palco23, il budget a disposizione della società blaugrana per questa stagione prevede ricavi pari a 893 milioni di euro a fronte di spese per 873 milioni per un risultato netto positivo di 5 milioni di euro.

Un grande passo in avanti, secondo le previsioni, rispetto al rosso di 91 milioni al 30 giugno 2024, anche a causa della svalutazione di una serie di crediti derivanti dalle azioni della società Bridgeburg Invest (nota anche come Barça Vision), la filiale blaugrana che detiene le licenze per lo sfruttamento degli asset digitali.

Barcellona utile 2024 2025 – Ricavi in crescita grazie al nuovo Camp Nou e Nike

Nel dettaglio, la ragione principale è legata al mancato pagamento da parte di alcuni soci di investimento coinvolti. L’importo riconosciuto come spesa straordinaria ammonta a 140 milioni di euro prima delle imposte. Per invertire la situazione, la dirigenza del club punta sul ritorno al Spotify Camp Nou, sul nuovo accordo con Nike e sull’impulso di BLM, la filiale che gestisce il merchandising blaugrana, oltre alla chiusura di nuovi contratti di partnership che entrino nell’azionariato di Bridgeburg Invest. In particolare, il club stima che incasserà circa 28 milioni di euro in più grazie al fatto che potrà tornare a giocare nel rinnovato Spotify Camp Nou con una capacità del 60%, lasciandosi alle spalle il periodo al Montjuic.

Inoltre, secondo le stime della dirigenza, l’area commerciale sarà quella che registrerà il maggiore aumento, passando da entrate di 374 milioni di euro nel 2023/24 a 446 milioni di euro con cui spera di concludere il corso 2024/25. In queste cifre, il Barcellona include il nuovo contratto di sponsorizzazione con Nike.

Sia nelle cessioni che nella vendita di asset, il Barcellona prevede riduzioni significative di capitale: attraverso il mercato dei giocatori, il club prevede entrate per 22 milioni di euro, rispetto agli 81 milioni registrati nel 2023/24. Questo a indicare come il Barça voglia tornare al suo recente passato, quando era uno dei club più attivi nel mercato in entrata e non in uscita, dove gioco forza ha dovuto fare ricorso per far quadrare i conti.

Barcellona utile 2024 2025 – Obiettivo ridurre le spese

La riduzione delle spese sarà un altro elemento determinante per passare dalle perdite al profitto nel 2024-2025. In particolare, la società catalana prevede di imputare costi per 873 milioni in questa stagione, poco meno dell’1% rispetto ai livelli dell’annata precedente. Di questo totale, 510 milioni di euro saranno destinati agli stipendi sportivi (5 milioni in più rispetto al 2023-2024) e 68 milioni agli stipendi del personale non sportivo (1 milione di euro in meno).

Le spese di gestione subiranno un incremento del 17,2%, passando da 215 milioni di euro della stagione scorsa ai 252 milioni che si prevede di imputare quest’anno. Il motivo di tale aumento è il ritorno al Spotify Camp Nou, poiché la maggiore affluenza di pubblico comporta costi aggiuntivi, come sicurezza e operazioni disponibili, tra gli altri. Il punto di svolta sta nel deterioramento dei 140 milioni di euro che il club ha registrato nella stagione passata. Infatti, nell’area dei risultati straordinari, il FC Barcelona non prevede di imputare alcuna cifra.

Se le previsioni saranno rispettate, il Barcellona tornerà a generare profitti, come fatto nel 2022/23 quando i conti registrarono un utile record di 304 milioni, soprattutto grazie alle leve economiche azionate dal club dopo i rossi riportati nelle stagioni pesantemente condizionate dalla pandemia.