I mancati pagamenti pesano sui conti del Barça: rosso di 91 milioni nel 23/24

Il Consiglio Direttivo del Barcellona si è riunito nella giornata di ieri in una sessione straordinaria per approvare la chiusura dell’esercizio 2023/24 e la previsione di bilancio per la stagione 2024/25, che dovranno essere sottoposti all’approvazione dei soci rappresentanti nell’Assemblea Generale Ordinaria. Durante la riunione, il presidente Joan Laporta ha sottolineato che è stato possibile fermare la deriva economica degli ultimi anni e che sono state «confermate le previsioni di un risultato ordinario positivo (12 milioni di euro), anticipato in una conferenza stampa del 3 settembre».

Barcellona bilancio 2024 – I principali indicatori tra ricavi e costi

Tuttavia, il club blaugrana è costretto a mettere a referto un rosso di 91 milioni di euro a seguito della svalutazione di crediti – imposta dal revisore dei conti – legati all’operazione di cessione del 49% di Barça Vision. Svalutazione che si è resa necessaria a causa di mancati pagamenti da parte di alcuni investitori, come la società tedesca Libero.

Nella nota con cui ha comunicato i risultati, il Barcellona ha annunciato il record storico di ricavi da sponsorizzazioni per il club: oltre 210 milioni di euro. Record di fatturato anche per la filiale Barça Licensing & Merchandising (BLM), che ha raggiunto quasi i 110 milioni, un incremento del 72% rispetto al 2018. Risultati positivi anche sul fronte del calciomercato. Le partenze di Dembélé, Kessie, Nico, Abde, Chadi e Marc Guiu hanno generato un risultato superiore a 80 milioni di euro.

Si riduce invece il monte ingaggi, che cala di circa 170 milioni di euro, passando dai precedenti 670 milioni a poco più di 500 milioni di euro. «Questa riduzione riporta il club entro i parametri raccomandati dalla UEFA (monte ingaggi rispetto ai ricavi ricorrenti tra il 55% e il 70%), mantenendo il livello competitivo (siamo tornati ai quarti di finale di Champions League), ringiovanendo la squadra e strutturando una rosa con stipendi a livello di mercato», si legge nel comunicato.

Da non dimenticare, infine, il capitolo stadio. Giocare a Montjuic «comporta una riduzione delle entrate ordinarie di oltre 100 milioni di euro all’anno. Il club ha fronteggiato questa diminuzione per progredire il più possibile nella ristrutturazione dello Spotify Camp Nou», ha spiegato il Barcellona, sottolineando una gestione efficiente di questo spostamento.

Barcellona bilancio 2024 – Le ragioni dell’esercizio in rosso

La somma di tutti questi fattori ha permesso di ottenere un risultato ordinario positivo per 12 milioni di euro, raggiungendo così l’obiettivo del bilancio 2023/24 per la parte ordinaria. «Questo risultato costituisce la base per recuperare flussi di cassa positivi, che permetteranno di far fronte ai pagamenti (attuali e storici), realizzare gli investimenti necessari (sportivi e non) e affrontare in modo ottimale la riduzione del debito una volta che il nuovo Spotify Camp Nou sarà operativo a pieno regime».

Per quanto riguarda invece i risultati straordinari, come sottolineato in precedenza, il Barcelloma «ha svalutato alcune voci di credito derivanti dalle azioni della società Bridgeburg Invest, S.L. a causa del mancato pagamento da parte di alcuni soci investitori coinvolti. In conformità con il Piano Generale Contabile, il club deve registrare questa potenziale insolvenza per principio di prudenza, senza rinunciare in alcun modo a riscuoterla in futuro e/o intraprendere le azioni necessarie. L’importo riconosciuto come spesa straordinaria ammonta a 141 milioni di euro prima delle imposte. Il club ritiene che vi siano motivi sufficienti a giustificare il valore attuale della società e continua a confidare nella sua redditività futura, con un piano aziendale stabilito che genererà entrate ricorrenti in un futuro prossimo».

Per questo motivo, nonostante il risultato ordinario sia stato positivo, il club ha chiuso il bilancio consolidato 2023/24 con un risultato netto di -91 milioni di euro. Il risultato segue l’utile record di 304 milioni di euro della stagione 2022/23, influenzato però dall’operazione straordinaria di cessione anticipata dei diritti tv portata a termine con Sixth Street.

Barcellona bilancio 2024 – Le previsioni per la stagione 2024/25

In vista della prossima stagione, la società predica prudenza per quanto riguarda i ricavi della nuova Champions e in maniera prudenziale li ha stimati in linea con il passato. L’esercizio 2024725 beneficerà in ogni caso di «uno dei maggiori aumenti dei ricavi da sponsorizzazioni, con un totale di oltre 250 milioni di euro previsti».

«Il club prevede di continuare a incrementare le vendite al dettaglio e di e-commerce fino a raggiungere una cifra superiore a 125 milioni di euro, che rappresenterebbe un aumento a due cifre rispetto all’anno precedente· Il monte ingaggi previsto per la stagione 2024/25 si mantiene stabile rispetto al costo del 2023/24, con importi vicini ai 500 milioni di euro», prosegue il Barça.

Sulla base di queste indicazioni, il club si attende di chiudere nuovamente l’esercizio con un risultato ordinario positivo di 5 milioni di euro, assicurando così una generazione positiva di EBITDA che permetta di consolidare le basi per la stagione 2025/26, in cui si svilupperà ampiamente la nuova struttura di generazione di ricavi derivante dal nuovo Spotify Camp Nou.