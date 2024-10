La famiglia Arnault annuncia trattative esclusive per l’acquisto del Paris FC

Parigi potrebbe entrare in una nuova era calcistica e dare presto vita a un derby tra super potenze. La holding Agache della famiglia Arnault – la più ricca d’Europa – ha annunciato oggi con un comunicato di essere entrata in «trattative esclusive per l’acquisizione di una partecipazione maggioritaria nel Paris FC». Si tratta della seconda squadra di Parigi, al momento prima in classifica in Ligue 2, con l’obiettivo della promozione nella massima serie francese entro fine stagione.

Allo stesso tempo l’azienda Red Bull è «anch’essa entrata in negoziazioni per acquisire una partecipazione minoritaria», come si legge nel comunicato. La data della comunicazione rispecchia l’indiscrezione del quotidiano francese Le Monde, che la settimana scorsa aveva parlato di una comunicazione ufficiale che sarebbe arrivata nella giornata del 17 ottobre.

Secondo una fonte vicina alla questione, la famiglia Arnault dovrebbe inizialmente detenere il 55% del club, mentre Red Bull acquisirebbe il 15%. L’attuale presidente del club, l’imprenditore 72enne Pierre Ferracci, manterrebbe il 30% delle quote fino al 2027, quando cederà la sua partecipazione alla famiglia Arnault, che arriverà così a possedere l’85% del club, sempre secondo le stesse fonti.

L’operazione rappresenterebbe una svolta per il calcio parigino, che finora ha visto il Paris Saint-Germain – a gestione qatariota negli ultimi anni – dominare quasi senza concorrenza non solo in città, ma praticamente in tutti gli ultimi campionati francesi (fatta eccezione per gli anni dei successi di Monaco e Lille). Ma con il nuovo Paris FC targato Arnault-Redbull si potrebbe così prospettare un derby tra miliardari del calcio (e non solo).

«Con l’arrivo di Agache come azionista di maggioranza, il club cambierà dimensione e punterà a nuovi successi», si legge nel comunicato. La holding prevede di riportare gradualmente la squadra maschile nell’elite del calcio, con la stessa ambizione per la squadra femminile, che già milita in prima divisione. Agache «si baserà sulle squadre attuali» e il presidente del Paris FC Ferracci, continuerà a svolgere il suo ruolo.

«Con il nostro supporto, e quello prezioso del nostro partner Red Bull, speriamo di scrivere insieme una nuova e bella pagina del calcio francese, senza porci obiettivi specifici per il momento. Lo sport riserva spesso molte sorprese!», ha dichiarato Antoine Arnault, futuro rappresentante di Agache nel Consiglio di amministrazione del Paris FC.

Red Bull, dal canto suo, porta esperienza di gestione sportiva, possedendo già diversi club di calcio, tra cui il RB Lipsia in Germania. Agache apporterà «tutto il suo know-how in termini di sviluppo economico e di promozione del marchio a lungo termine», mentre Red Bull «si concentrerà principalmente sugli aspetti sportivi in un ruolo di consulenza, dal potenziamento della scoperta di giovani talenti per il centro di formazione».