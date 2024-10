ITIA: «Clamore per il caso Sinner, ma nessun trattamento di favore»

L’agenzia per l’integrità del tennis (ITIA) ha pubblicato un aggiornamento relativo al terzo trimestre del 2024, con focus sul caso che ha riguardato l’italiano Jannik Sinner. Commentando la sentenza di un tribunale indipendente, l’agenzia ha spiegato che «il processo di gestione dei casi di anti-doping è complesso e comprendiamo che possa risultare difficile comprendere le differenze negli esiti o percepire incoerenze nel procedimento».

«Per essere assolutamente chiari, il processo è definito dal Codice Mondiale Antidoping, stabilito dall’Agenzia Mondiale Antidoping, e dal Programma Antidoping del Tennis. Il nostro modo di gestire i casi non cambia, indipendentemente dal profilo del giocatore coinvolto. L’evoluzione di un caso è determinata dalle sue circostanze uniche, dai fatti e dalla scienza», ha sottolineato l’agenzia.

Nel caso di Sinner, «comprendiamo che il fulcro dell’appello sia sull’interpretazione e applicazione delle regole da parte del tribunale indipendente nel determinare quale, se esiste, livello di colpa sia applicabile al giocatore, piuttosto che sull’indagine dell’ITIA sui fatti e sulla scienza. Detto ciò, riconosciamo che è nostra responsabilità collaborare con i membri della famiglia del tennis per garantire fiducia nel processo, e invitiamo a discutere con i giocatori, i loro rappresentanti e i media su questo tema».

«Ad agosto, abbiamo lanciato la nostra nuova strategia, che delinea cinque priorità chiave per garantire una implementazione efficace dei programmi anti-doping e anti-corruzione per conto dei nostri membri. Queste sono: Educazione, Supporto e Coinvolgimento, Rischi e Contesto in Evoluzione, Processo e Gestione dei Casi. A supporto di tutte queste priorità ci sono i nostri obiettivi, che includono garantire che tutti coloro che fanno parte dello sport comprendano e sostengano i programmi e l’importanza di uno sport pulito», conclude la ITIA.