Dopo mesi di trattative, e anche più di una possibilità di separazione turbolenta, Barcellona e Nike sembrano a un passo da un nuovo accordo di sponsorizzazione.

Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, nei prossimi giorni dovrebbero arrivare le firme sui contratti così da permettere al marchio statunitense di essere ancora lo sponsor tecnico dei catalani. Un nuovo accordo che dovrebbe avere una durata di 10 anni, con la fumata bianca che è fissata entro fine mese, tempo limite imposto da entrambe le parti per questa estenuante trattativa.

Barcellona Nike cifre – Il compenso annuo e il bonus alla firma

Mancano ancora alcuni dettagli per trovare la quadra definitiva, ma sembra essere certa la cifra che il Barcellona riceverà da Nike: 140 milioni di euro a stagione per tutta la durata decennale del contratto. Meno certezze, invece, sulla cifra che il club catalano riceverà come bonus alla firma, ma che dovrebbe garantire un altro ingresso importante per le martoriate casse della società guidata da Joan Laporta, che ha chiuso il bilancio 2023/24 con un rosso di 91 milioni di euro.

Le indiscrezioni sembrano convergere verso un bonus alla firma pari a 150 milioni, a cui aggiungere 125 milioni a stagione (per una media di 140 milioni annui, spalmando il bonus iniziale sul contratto decennale) ma sembrerebbe che questo sia uno dei punti che le parti stanno ancora affrontando. Ma il bonus alla firma, come è facile intuire, rappresenta uno dei punti fondamentali per il Barcellona, visto che permetterebbe al club di disporre di risorse finanziarie immediate.

Barcellona Nike cifre – Boccata d’ossigeno per i conti blaugrana

Inoltre, punto non meno importante, il nuovo contratto con Nike, se fossero confermate queste cifre, permetterebbe al Barcellona di rientrare nella regola imposta dalla Liga dell’1:1 per i trasferimenti. Infatti, secondo il Fair Play Finanziario del massimo campionato spagnolo, ogni club deve spendere per quanto incassato. Un equilibrio finanziario che il Barcellona sta inseguendo ormai da diverse stagioni e che al momento non ha raggiunto, tanto da avere diversi calciatori in rosa non ancora registrati per la seconda metà della stagione, quando la Liga aggiornerà le cifre che ogni società potrà spendere per la propria rosa, allenatori compresi.

L’obiettivo di Laporta, infine, è quello di ufficializzare questo accordo prima dell’Assemblea dei soci del 19 ottobre, che si preannuncia tutt’altro che facile per il presidente dei blaugrana e che renderebbe meno amara la situazione finanziaria del club che i soci sono chiamati ad approvare. Sarebbe un ulteriore aiuto per Laporta che può già contare anche se il bilancio ordinario ha registrato un utile di 12 milioni di euro.