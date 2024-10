L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez lancia Cittanina, la sua linea di vini

Lautaro Martínez e sua moglie, Agustina Gandolfo, hanno lanciato la loro linea di vini. Si chiama Cittanina ed è prodotta a Luján de Cuyo, uno dei dipartimenti della provincia di Mendoza. «Ho solo parole di gratitudine», ha detto l’attaccante della Nazionale Argentina e dell’Inter durante la presentazione del prodotto.

Lautaro Martínez, che vive a Milano insieme a Gandolfo e ai due figli, ha reso noto il nuovo progetto imprenditoriale avviato insieme a sua moglie. Gandolfo, da parte sua, ha scritto in un post sui canali social: «Oggi celebriamo il lancio dei nostri vini, che abbiamo creato con coraggio, dedizione e passione. Non sono solo bottiglie di vino, ma un riflesso dell’amore per la nostra terra e dei nostri valori. Sono il risultato di un processo molto curato, dalla selezione del miglior terroir fino alla produzione del vino».

Cittanina è una linea che comprende due etichette: “Passione” e “Coraggio”. L’etichetta “Passione” è una vendemmia effettuata in due passaggi: il primo per privilegiare l’acidità naturale, il secondo per privilegiare la frutta. La linea “Coraggio”, invece, è una vendemmia effettuata in tre passaggi: il primo per privilegiare l’acidità naturale, il secondo per privilegiare la frutta e il terzo per ottenere la perfetta maturazione dei tannini e dei polifenoli.

«Dopo tanto impegno e sacrificio, è arrivato il momento di presentarvi le nostre prime due etichette: “Coraggio” e “Passione”. Ho solo parole di gratitudine per tutte le persone che ci aiutano e che lavorano ogni giorno dietro questo meraviglioso progetto che abbiamo costruito», ha scritto in un post Lautaro Martínez.

Cittanina è «il luogo dove le nostre famiglie si uniscono, un paradiso a Las Compuertas, dove abbiamo deciso di coltivare e realizzare il nostro sogno di avere un vino prodotto con vigneti antichi», afferma il sito ufficiale del produttore.