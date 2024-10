Club d'élite contro le medio-piccole: si accende lo scontro tra ECA e UEC

Jacopo Carmassi è Principal Financial Stability Expert presso la Banca Centrale Europea. Tutte le opinioni espresse sono esclusivamente personali e non impegnano in alcun modo la Banca Centrale Europea né altri enti ai quali l’autore è affiliato.

Inviato a Bruxelles – Dove sono l’ECA e la UEFA? Questa è la domanda posta dal Presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, nel suo discorso a conclusione della seconda edizione dell’European Professional Football Forum organizzato dalla Union of European Clubs (UEC), che si è svolto a Bruxelles nella giornata di ieri. Oltre a 120 club erano presenti, tra gli altri, anche importanti esponenti della Commissione europea e di European Leagues, l’associazione delle leghe calcistiche professionistiche europee, ma non l’ECA (European Club Association) e nemmeno la UEFA, che pure erano state invitate. Assenze rumorose, ma non totalmente imprevedibili alla luce delle tensioni tra ECA e UEC, ormai sfociate in uno scontro aperto tra le due associazioni europee per club. Facciamo un passo indietro per capire che cosa è successo e perché questa vicenda è cruciale per il futuro del calcio in Europa.

Come già raccontato in precedenza su questa testata, l’ECA e la UEC hanno ingaggiato una lotta serrata per la conquista di membri. L’ECA è l’associazione dei club europei di cui fanno parte oltre 700 società di 55 paesi, inclusi i grandi club. L’ECA ha in prima battuta allargato la propria compagine, passando da 247 club nell’aprile del 2021 (l’inizio della Presidenza di Nasser Al-Khelaïfi) a 717 club ad oggi, in particolare attraverso l’adesione di membri del network ECA, senza diritti di voto ma con possibilità di fare parte della rete ECA e beneficiare di alcuni servizi. In seconda battuta, quest’anno l’ECA ha adottato una riforma interna che ha cambiato le regole della sua membership, trasformando automaticamente i membri del network ECA in membri associati – secondo una nuova filosofia denominata dall’ECA “Membership for All”.

I membri associati hanno maggiori diritti e funzioni rispetto ai membri del network (che ora non esistono più), ma non hanno diritti di voto pieni, come invece i membri ordinari. Intanto la UEC, lanciata ufficialmente nell’aprile del 2023 con l’obiettivo di offrire rappresentanza ai club calcistici europei di piccole e medie dimensioni, è riuscita a raccogliere oltre 140 membri provenienti da 25 paesi, eleggendo nell’aprile del 2024 un Presidente e un comitato esecutivo. Tutti i club membri della UEC hanno pieni diritti di voto e non esistono categorie differenti di membri.

L’UEC e il sistema “Un Club, un voto”

La UEC, fino dalla sua fondazione, ha sempre enfatizzato il principio “un Club, un voto”, principio che è enunciato anche nello statuto della UEC. Dopo aver criticato aspramente la precedente suddivisione dei membri ECA in tre diverse tipologie, con i soli membri ordinari che dispongono dei pieni diritti di voto, la UEC non ha cambiato la sua posizione sul tema neanche dopo la recente riforma interna dell’ECA, sottolineando come i club associati di fatto non abbiano pieni diritti di voto e sostanzialmente continuino a rimanere esclusi dai processi decisionali.

La UEC sostiene quindi che, di fatto, l’ECA continui a rappresentare solo gli interessi dei grandi club, senza offrire adeguata rappresentanza agli altri. E la UEC cerca di inserirsi proprio in questo spazio di club che, sempre secondo la UEC, non sarebbero adeguatamente tutelati – tipicamente squadre medie e piccole, non solo delle prime divisioni del calcio professionistico ma anche di altre divisioni.

Naturalmente l’ECA ha una visione totalmente diversa, ritenendosi un’associazione di rappresentanza di tutti i club, non solo di quelli grandi ma anche di quelli medi e piccoli, e considerando altre associazioni come “gruppi di protesta”. E proprio perché si ritiene l’associazione di rappresentanza di tutti i club – e per la precisione, l’unica associazione di rappresentanza dei club in Europa – l’ECA non riconosce altre associazioni (nello specifico, la UEC) che vogliano rappresentare le società europee, e chiede ai vari stakeholders rilevanti di fare lo stesso.