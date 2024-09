Exor sale nella Juventus: ha il 65% del club e il 78% dei diritti di voto

Cresce il peso di Exor all’interno della Juventus. Come si evince dalle pieghe della semestrale della holding della famiglia Agnelli-Elkann, la quota di controllo del club bianconero è aumentata passando dal precedente 63,7% fino all’attuale 65,4%.

Contestualmente, sono cresciuti di un punto percentuale anche i diritti di voto, passati dal precedente 77,9% all’attuale 78,9%. Nei prossimi giorni la Juventus comunicherà ufficialmente i risultati del bilancio 2023/24, che – secondo quanto si può anticipare sulla base dei conti di Exor, e al netto di eventuali aggiustamenti – si è chiuso con un rosso di 176 milioni di euro.

Un dato che va preso con cautela, considerato che i numeri della Juventus riportati nella semestrale di Exor sono utilizzati per la stesura del bilancio consolidato della holding. Tuttavia, come già accaduto negli anni scorsi, il dato che emerge dai conti Exor, seppur leggermente differente rispetto a quello dei conti della Juventus, rappresenta un indicatore attendibile per anticipare quello che sarà il risultato della società bianconera.

Exor quota Juventus – I conti della stagione 2023/24

Il consiglio di amministrazione della Juventus si riunirà nei prossimi giorni per approvare il bilancio al 30 giugno 2024. In quell’occasione si conoscerà con esattezza l’entità del risultato di bilancio della stagione 2023/24: il dato di Exor infatti potrebbe subire ulteriori aggiustamenti – come già accaduto in stagioni passate – in caso di poste straordinarie. Tra queste, per esempio, potrebbe rientrare la risoluzione con l’estremo difensore Szczesny.

Se le perdite fossero confermate, si tratterebbe di un rosso superiore rispetto all’esercizio 2022/23, quando la Juventus chiuse a -123 milioni di euro. Per il club bianconero sarà il settimo bilancio in rosso consecutivo dopo le perdite appunto per123 milioni nel 2022/23, per 239,3 milioni nel 2021/22, per 209,9 milioni nel 2020/21, per 89,7 milioni nel 2019/20, per 39,8 milioni nel 2018/19 e per 19,2 milioni nel 2017/18.