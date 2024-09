Chiellini investe in Mercury 13, la società che controlla il Como femminile

Mercury/13, un’entità pionieristica nel mondo del calcio femminile, annuncia con orgoglio un significativo investimento da parte di Giorgio Chiellini, l’ex capitano di Juve e Como che recentemente è entrato come dirigente nel club bianconero. Questo investimento rappresenta un momento storico per lo sport, poiché Chiellini diventa il primo importante calciatore maschile a sostenere il calcio femminile attraverso un gruppo di proprietà multi-club.

A febbraio, Giorgio Chiellini, che era recentemente tornato dalla sua esperienza nella lega americana dove ha giocato per l’LAFC, ha incontrato Victoire Cogevina Reynal, co-amministratrice delegata di Mercury/13, grazie al loro coinvolgimento in Common Goal.

L’esperienza di Giorgio nel vedere la rapida crescita del calcio femminile negli Stati Uniti, in particolare l’impatto di squadre come l’Angel City FC, ha ispirato la sua decisione di investire. Mercury/13 ha riconosciuto il significativo potenziale di crescita del calcio femminile in Europa e si sta posizionando come leader in questo panorama in evoluzione. Victoire Cogevina e Mario Malave, entrambi giovani leader con una visione innovativa e con un background in tecnologia e sport, sono impegnati a elevare gli standard. La loro visione è creare un’identità unica e rispettata per il calcio femminile, con le donne al centro, piuttosto che replicare il gioco maschile.

Giorgio Chiellini ha dichiarato: «Sono davvero entusiasta di condividere che mi sono unito a Mercury/13 come investitore. È un fondo focalizzato sul supporto e la crescita del calcio femminile a livello globale. Dopo aver trascorso del tempo negli Stati Uniti, ho visto i progressi incredibili che il calcio femminile sta facendo lì e quanto potenziale deve ancora essere sbloccato in Europa. Quell’esperienza mi ha ispirato, e sono orgoglioso di far parte di un progetto che riguarda la creazione di nuove opportunità per le atlete e il portare questo sport al livello successivo a livello internazionale».

Victoire Cogevina, co-amministratrice delegata di Mercury/13, ha espresso il suo entusiasmo per questo investimento storico: «Siamo entusiasti di avere Giorgio Chiellini con noi come investitore, un ulteriore riconoscimento della nostra missione e del potenziale economico del calcio femminile in Europa. Il suo impegno riflette il crescente riconoscimento e sostegno al calcio femminile ai più alti livelli. La strategia di Mercury/13 di acquisire squadre nei campionati europei amplificherà il nostro impatto, e il coinvolgimento di Giorgio è un potente sostegno alla nostra visione e strategia».