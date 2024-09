Serie A, la classifica degli sponsor di maglia: Inter al top, Juve in attesa

Inter al top, Milan immediatamente dietro e Juventus ancora in attesa. E’ questa – secondo La Gazzetta dello Sport – la situazione che emerge per quanto riguarda gli sponsor sulle divise da gioco dei club di Serie A nella stagione 2024/25. Quest’anno, al momento, il totale dei corrispettivi dalle sponsorizzazioni in Serie A ammonta a 180 milioni di euro, in netto calo rispetto ai 230 milioni del 2023/24.

La differenza la fa principalmente la Juventus, che ha detto addio al lungo matrimonio con Jeep. Sono svaniti 45 milioni di euro (cifra che è scesa nell’ultima stagione a causa dell’assenza dei bianconeri dalle coppe), mentre sul retro è rimasto Cygames (4 milioni di euro). Le trattative per il main sponsor continuano, con la consulenza dell’agenzia Two Circles, mentre per ora si dà spazio alla collaborazione con Save The Children. Manca anche il Sassuolo, che da Mapei incassava ben 18 milioni annui.

Serie A classifica sponsor di maglia – Inter e Milan davanti a tutti

Nel frattempo, Inter e Milan hanno preso il largo. I nerazzurri da quest’anno sono legati al colosso svedese del gioco online Betsson che veicola sulle maglie nerazzurre il suo sito d’intrattenimento sportivo: l’Agcom ha dato l’ok, nessuna violazione del Decreto Dignità. Un bel balzo per l’Inter che incassa 30 milioni da Betsson, oltre ai 6 milioni dallo sponsor di manica Gate.io e confermato il back sponsor U-Power (5 milioni), per un totale di 41 milioni tra i tre contratti.

Alle spalle il Milan che, con il rinnovo entrato in vigore nel luglio 2023, si è assicurato un sostanziale raddoppio del compenso da parte del main partner Emirates: il contratto si posiziona sull’orizzonte dei 30 milioni. E sulla manica c’è Msc: altri 5 milioni, per un totale di 35 milioni di euro (da capire se arriverà un nuovo retro sponsor, dopo la scadenza dell’accordo con WeFox).

Sul podio troviamo la Fiorentina, grazie alla partnership con l’azienda del patron Rocco Commisso: Mediacom garantisce anche in questa stagione 25 milioni, cui si aggiungono gli 1,6 di Holding Lamioni (retro). La Roma è al secondo anno dell’accordo biennale con Riyadh Season, che vale 12,5 milioni annui. I giallorossi possono contare anche sui 4 milioni di Auberge Resorts, il back sponsor di proprietà di Friedkin: 16,5 milioni totali.

Il Napoli, senza la Champions, è riuscito a reggere: 9 milioni da Msc e 3 dal nuovo back sponsor Sorgesana, per un totale di 12 milioni. Ancora senza main sponsor la Lazio: le negoziazioni proseguono, mentre Aeroitalia si è spostata dalla manica al retro (2 milioni). L’Atalanta ha sfruttato il ritorno in Champions per la partnership da 5 milioni con Lete, dopo un anno di vacanza. Con Radici, Zondacrypto e Gewiss i bergamaschi toccano quota 11 milioni. Poi Bologna a 6 e Torino a 5.

Serie A classifica sponsor di maglia – La situazione dei 20 club

