Juve, i conti 23/24 nel bilancio Exor: bianconeri verso un rosso da 180 mln

La Juventus si appresta a chiudere il bilancio 2023/24 con un rosso di 176 milioni di euro circa. È quanto emerge dalla semestrale di Exor – la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla il 65,4% del club bianconero –, che ha comunicato i dati relativi al periodo gennaio-giugno 2024 e che ha svelato anche numeri legati a ricavi, indebitamento e patrimonio netto.

Dai documenti di Exor si evince che il club bianconero ha chiuso il secondo semestre (il primo dell’esercizio per Exor, ma il secondo per la società piemontese dato che il bilancio del club va dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024) con perdite per 81 milioni di euro. Considerato che il club ha chiuso il suo primo semestre (luglio-dicembre 2024) con un rosso di 95 milioni di euro, è lecito attendersi – come anticipato da Calcio e Finanza – che il bilancio della Juventus al 30 giugno 2024 possa evidenziare un rosso di circa 176 milioni.

Juventus bilancio 2024 Exor – I dati della holding

Il dato va preso con cautela, considerato che i numeri della Juventus riportati nella semestrale di Exor sono utilizzati per la stesura del bilancio consolidato della holding. Tuttavia, come già accaduto negli anni scorsi, il dato che emerge dai conti Exor, seppur leggermente differente rispetto a quello dei conti della Juventus, rappresenta un indicatore attendibile per anticipare quello che sarà il risultato della società bianconera.

Il consiglio di amministrazione della Juventus si riunirà nei prossimi giorni per approvare il bilancio al 30 giugno 2024. In quell’occasione si conoscerà con esattezza l’entità del risultato di bilancio della stagione 2023/24: il dato di Exor infatti potrebbe subire ulteriori aggiustamenti – come già accaduto in stagioni passate – in caso di poste straordinarie. Tra queste, per esempio, potrebbe rientrare la risoluzione con l’estremo difensore Szczesny.

Se le perdite fossero confermate, si tratterebbe di un rosso superiore rispetto all’esercizio 2022/23, quando la Juventus chiuse a -123 milioni di euro. Per il club bianconero sarà il settimo bilancio in rosso consecutivo dopo le perdite appunto per123 milioni nel 2022/23, per 239,3 milioni nel 2021/22, per 209,9 milioni nel 2020/21, per 89,7 milioni nel 2019/20, per 39,8 milioni nel 2018/19 e per 19,2 milioni nel 2017/18.

Juventus bilancio 2024 Exor – I ricavi del club bianconero

Tra gli altri dati emersi dalla relazione semestrale al 30 giugno di Exor, inoltre, si evince come nella seconda metà della stagione 2023/24 la Juventus abbia registrato ricavi per circa 231 milioni di euro, mentre il club bianconero nel primo semestre aveva comunicato ricavi per 190,6 milioni: il fatturato dell’esercizio 2023/24 dovrebbe quindi aggirarsi intorno ai 421,4 milioni per la Juventus, rispetto ai 507 milioni del 2022/23.