No a San Siro: la FIGC pensa a Roma per la finale di Champions 2027

La UEFA ha comunicato ufficialmente che la finale di Champions League 2026/27 non si giocherà a San Siro. Troppe le incognite legate allo stadio Meazza che per quel periodo potrebbe essere nel pieno dei lavori per il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan.

In attesa di conoscere il futuro dell’area San Siro, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la decisione della UEFA era nell’aria da tempo e sembra che la FIGC fosse già al lavoro per muoversi in un’altra direzione. Infatti, la Federcalcio punta a far rimanere l’ultimo atto del 2027 della massima competizione europea per club in Italia. E se non può essere San Siro, ecco che prende forza la candidatura di Roma, con l‘Olimpico che non ospita la finalissima dal lontano 2009.

Ma tralasciando per un attimo il discorso finale di Champions 2027, la UEFA tiene sotto controllo l’Italia sopratutto in vista degli Europei 2032, che la nostra nazione dovrebbe ospitare insieme alla Turchia. Il condizionale viene usato proprio in virtù delle condizioni degli impianti italiani, visto che attualmente l’unico impianto che rispetta le severe norme del massimo organo del calcio europeo è l’Allianz Stadium di Torino.