Napoli, De Laurentiis: «20 anni straordinari, grazie a chi c'è stato»

Oltre al post sui social, è stato pubblicato un video celebrativo su X, che mostra la storia partenopea dal 2004 a oggi , dall’esordio con il Cittadella allo scudetto vinto nel 2023 . Il Tricolore è tornato alle pendici del Vesuvio, dopo più di 30 anni, grazie alla cavalcata con Spalletti in panchina e agli imponenti 90 punti in classifica. Dal duo Cavani-Lavezzi, passando per l’era Higuain, fino al nuovo capitolo Conte , ancora da scrivere. Due decenni intensi, anche di sofferenza se vogliamo, ma nel complesso importanti e dolci, nel medesimo tempo, agli occhi dei supporters azzurri.

«20 anni di passione, di sfide, di sogni trasformati in realtà, dai campi di periferia alle notti europee. Cinque trofei alzati al cielo, uno Scudetto che ci ha riportato sul tetto d’Italia dopo 33 anni di attesa. 20 anni colmi di una passione irresistibile e che continua a battere in tutti i cuori azzurri. La storia continua!» Così il Napoli ha voluto incoronare i 20 anni targati Aurelio De Laurentiis .

De Laurentiis, 20 anni di Napoli – Le parole del patron azzurro

Anche il patron partenopeo ha scritto un messaggio sul proprio profilo ufficiale di X, per ricordare questi 20 anni alla guida del Napoli: «È con orgoglio che festeggio questi primi 20 anni di straordinario cammino, come Presidente e proprietario del Napoli, che abbiamo tutti insieme portato a primeggiare in Italia e in Europa con un percorso vincente. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo traguardo».

Un messaggio d’amore che vuole ribadire l’attaccamento verso il club e mettersi alle spalle tutte le polemiche con i propri tifosi, che hanno costellato la proprietà De Laurentiis. Adesso, però, testa al campionato, con il prossimo impegno dei campani domenica alle 18.00, in trasferta in Sardegna contro il Cagliari di Nicola.