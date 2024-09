Inter, strisce confermate e una tonalità diversa di blu per il logo: le prime indiscrezioni per la maglia 25/26

La stagione 2024/25 è appena cominciata, ma le indiscrezioni sulla prima maglia dell’Inter per la prossima annata hanno già preso a circolare in attesa di novità rilevanti che arriveranno a primavera 2025 inoltrata.

A riportare le prime informazioni è il sito Footy Headlines, che riprende un video sul canale ufficiale di Youtube di Gold De Sergio. La prima maglia dell’Inter 2025/26 dovrebbe rispettare la tradizione e conservare il design con le strisce, anche se non sono escluse fantasie diverse, come si vede in quella che Lautaro Martinez stanno attualmente indossando per le partite ufficiali.

Una prima novità potrebbe esserci per quanto riguarda i colori. Infatti, se il nero e il blu dovrebbero essere ancora protagonisti, la tonalità per le strisce colorate dovrebbe essere “Lyon Blue”, sulla prima maglia dovrebbe esserci spazio anche per un’altra tonalità di blu che sarebbe designata per il logo del club e dello sponsor tecnico, che sarà sicuramente Nike. Si tratta di una diversa tonalità più chiara rispetto a quello scelto per le strisce, denominata “Chlorine Blue”.

Rimane, come detto, in dubbio il design che lo sponsor tecnico deciderà di adottare per la stagione 2025/26. Per questo si dovranno attendere i primi mesi del 2025, con le ultime settimane di maggio e le prime di giugno che potrebbero essere quelle prescelte per la messa in vendita del nuovo Home Kit nerazzurro.